ШОВКОВСКИЙ: «Надо смотреть в будущее. Бражко еще даже не начал тренировки»

Главный тренер «Динамо» Александр Шовковский подвел итог победного матча 25-го тура УПЛ против «Полесья» (3:0):

– Поздравляю болельщиков «Динамо» с победой. Спасибо нашим защитникам и защитницам за возможность проводить чемпионат. Мы завоевали важные три очка. Двигаемся дальше, для нас ничего не окончено. Мы настраиваемся на каждую игру, как на финальную.

– Есть ли что-нибудь, что сегодня не удалось воплотить вашим игрокам на поле?

– Я всегда стараюсь, чтобы они по максимуму выполняли наши договоренности, чтобы они тактически правильно перестраивались, технически правильно выполняли действия. Это такой процесс, который просто не может быть совершенно совершенным. Всегда есть моменты, которые можно улучшить. Но сегодня нам очень многое удавалось, и я благодарю ребят за их отношение, мотивацию, дисциплину, которую они на протяжении всей игры демонстрировали. Это приятные моменты, после которых ты получаешь удовольствие от работы, которую выполняешь. Поэтому я поблагодарил игроков за эту игру. Завтра они получили выходной день. Но у нас очень насыщенный график, поэтому те, кто не участвовал в игре или вышел на замену, сейчас, после игры, делают небольшую беговую работу. Послезавтра команда собирается на базе, мы будем готовиться к следующему матчу.

– На игру вы настраивали свою команду с точки зрения того, что «Полесье» последние матчи провело не слишком удачно или с позиции того, что в первом круге эта команда обыграла вас?

– То, что произошло в прошлом, то, что прошло, нас не интересует. Мы рассматриваем каждого соперника с точки зрения их тактических действий, взаимодействий, перемещения, организации игры в обороне и атаке, выполнения стандартных моментов. По этим показателям мы готовимся к каждому сопернику в отдельности. А то, что было – это уже история, она останется с нами, хотим мы этого или нет. Но мы не можем смотреть в прошлое и волноваться по поводу событий, которые уже произошли. Мы стараемся смотреть вперед, не стоя спиной к своему будущему.

– В каком состоянии Бражко? Увидим ли мы его в следующей игре?

– Как я говорил раньше, он заболел. На сегодняшний день он даже еще не приступил к тренировкам. Но его состояние более или менее стабилизировалось, поэтому я надеюсь, что со вторника он уже начнет готовиться. Правда, пока не знаю в каком режиме – индивидуальном или с командой. Будет видно, забегать вперед пока нет смысла.

ВИДЕО. Пресс-конференция Шовковского после матча Динамо против Полесья