В воскресенье 21 апреля в Киеве на стадионе «Динамо» имени Валерия Лобановского в матче 25-го тура украинской Премьер-Лиги хозяева поля будут принимать житомирское «Полесье». Многим болельщикам памятна встреча первого круга, когда столичные футболисты в гостях проиграли дебютантам элитного дивизиона со счетом 2:3. Поэтому теперь один из самых именитых клубов страны наверняка мечтает о реванше.

Динамо

Подопечные Александра Шовковского на этой неделе провели матч, перенесенный из 16-го тура с «Минаем» (гостевой, но состоявшийся в Киеве на стадионе «Динамо») и одержали победу со счетом 3:1. Теперь они уже прочно занимают второе место в турнирной таблице, отставая от лидера «Шахтера» на четыре очка. Так что борьба за чемпионство продолжается и терять очки в предстоящем поединке киевляне явно не намерены.

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Тем более, что у динамовцев есть еще одна хорошая мотивация – взять реванш за поражение от «Полесья» в 10-м туре нынешнего чемпионата. Самое примечательное, что тогда в Житомире при счете 2:1 в свою пользу гости получили численное большинство на 57-й минуте, так как у соперников был удален игрок. Однако мало того, что они не воспользовались возможностью увеличить свое преимущество, так еще и пропустили два гола.

Любопытно, что одним из авторов забитых мячей в матче с «Минаем» стал Назар Волошин, который в поединке 24-го тура в Александрии был удален с поля. Но так, как игра с закарпатской командой была перенесенной из первого круга, то дисквалификация на него не распространялась. А вот теперь полузащитник «Динамо» уже не сможет помочь своим партнерам и будет вынужден наблюдать за ходом матча с трибуны.

Полесье

Если в первом круге житомирский клуб наделал много шума в своем дебютном сезоне в Премьер-Лиге, то по весне «Полесье» выступает не так ярко. Более того, много очков было потеряно, что привело к отставке главного тренера Юрия Калитвинцева. И хотя уже при Сергее Шищенко его новые подопечные проиграли еще два матча подряд, в следующих двух поединках футболисты «Полесья» сумели одержать победы и немного поправили свое турнирное положение.

Так, в предыдущем туре у себя дома в Житомире был обыгран «Колос» со счетом 1:0. Причем, сработала замена и, можно сказать, моментально. На 82-й минуте на поле вышел Вячеслав Танковский, которому понадобилось всего несколько десятков секунд, чтобы точно пробить по воротам соперников и принести победу своей команде.

Эти два успеха позволили «Полесью» остаться в борьбе за место в еврокубках на следующий сезон. И если гости сумеют не проиграть в Киеве, то шансы на место в пятерке останутся у них достаточно высокими. Вот только очень жаль, особенно для болельщиков житомирского клуба, что в игре с «Динамо» наверняка не сможет сыграть опытный нападающий Филипп Будковский, который получил тяжелую травму лица в поединке 23-го тура против «Миная». Ведь именно он в матче первого круга с киевлянами был одним из героев, забив второй мяч в ворота соперников.

Статистика матчей

В этом анонсе много говорилось о встрече первого круга «Полесья» и «Динамо» в Житомире и пока именно ею ограничивается противостояние этих команд в Премьер-Лиге. Добавим, что в той игре у хозяев поля голы забивали Крушинский, Будковский и Козак, а у гостей дубль на счету Буяльского. Напомним, что тогда, как отмечалось ранее, действиями «Полесья» руководил Юрий Калитвинцев, а главным тренером «Динамо» был Мирча Луческу.

Ориентировочные составы:

«Динамо»: Бущан, Тымчик, Дячук, Попов, Дубинчак, Шапаренко, Андриевский, Буяльский, Ярмоленко, Кабаев, Ванат

«Полесье»: Кудрик, Тейлор, Чоботенко, Кравец, Смоляков, Танковский, Крушинский, Козак, Мустафаев, Назаренко, Луифер

Прогноз на противостояние:

Матч будет непростым для «Динамо», но все же, больший опыт и фактор своего поля должны сказаться в его пользу. Предположим, что киевляне выиграют со счетом 2:1.

20 апреля, воскресенье