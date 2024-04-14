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Чемпионат Украины
Полесье
14.04.2024 18:00 – FT 1 : 0
Колос К
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Украина. Премьер лига
14 апреля 2024, 19:58 | Обновлено 14 апреля 2024, 20:02
501
0

Джокер Танковский. Полесье вырвало победу в матче против Колоса

Ковалевская команда продолжает свое падение

14 апреля 2024, 19:58 | Обновлено 14 апреля 2024, 20:02
501
0
Джокер Танковский. Полесье вырвало победу в матче против Колоса
УПЛ

Отчет о матче ожидайте на нашем сайте чуть позже...

Украинская Премьер-лига. 24 тур

«Полесье» – «Колос» – 1:0

Гол: Танковский, 83

ПредупреждениЯ: Назаренко, 15, Ндукве, 90 +3 – Ильин, 60, Салабай, 80, Гончаренко, 86, Велетень, 88

«Полесье»: Кудрик - Тейлор, Чоботенко, Кравец, Смоляков - Крушинский (Танковский, 82), Коста (Кушниренко, 72) - Козак (Петряк, 90+3), Мустафаев, Назаренко (Фортюне, 72) – Луифер (Ндукве, 82)

«Колос»: Фесюн - Лучкевич, Бурда, Бондаренко, Гончаренко, Цуриков (Емец, 85) - Ильин (Велетень, 85), Ориховский (Милько, 79), Демченко, Топалов ( Салабай, 79) - Рангел (Безбородько, 74)

Арбитр: Александр Афанасьев (Харьков)

Центральный городской стадион (Житомир)

ПОЛЕСЬЕ - КОЛОС. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

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чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Полесье Житомир Колос Ковалевка Полесье - Колос отчеты Вячеслав Танковский
Сергей Рипьюк
Сергей Рипьюк Sport.ua
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