Джокер Танковский. Полесье вырвало победу в матче против Колоса
Ковалевская команда продолжает свое падение
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Украинская Премьер-лига. 24 тур
«Полесье» – «Колос» – 1:0
Гол: Танковский, 83
ПредупреждениЯ: Назаренко, 15, Ндукве, 90 +3 – Ильин, 60, Салабай, 80, Гончаренко, 86, Велетень, 88
«Полесье»: Кудрик - Тейлор, Чоботенко, Кравец, Смоляков - Крушинский (Танковский, 82), Коста (Кушниренко, 72) - Козак (Петряк, 90+3), Мустафаев, Назаренко (Фортюне, 72) – Луифер (Ндукве, 82)
«Колос»: Фесюн - Лучкевич, Бурда, Бондаренко, Гончаренко, Цуриков (Емец, 85) - Ильин (Велетень, 85), Ориховский (Милько, 79), Демченко, Топалов ( Салабай, 79) - Рангел (Безбородько, 74)
Арбитр: Александр Афанасьев (Харьков)
Центральный городской стадион (Житомир)
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