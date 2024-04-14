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Чемпионат Украины
Полесье
14.04.2024 18:00 - : -
Колос К
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Украина. Премьер лига
14 апреля 2024, 09:21 | Обновлено 14 апреля 2024, 09:50
64
0

Полесье – Колос. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины

Обе команды в не слишком приятных ситуациях, но перспективы выхода из кризиса у обоих разные

14 апреля 2024, 09:21 | Обновлено 14 апреля 2024, 09:50
64
0
Полесье – Колос. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
УПЛ

В воскресенье, 14 апреля, состоится матч 24 тура Украинской Премьер-лиги, в котором будут играть житомирское «Полесье» и ковалевский «Колос». Игра пройдет в Житомире на поле «Центрального городского стадиона», начало – в 18:00.

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«Полесье»

О назначении аргентинца Дарио Друди директором академии клуба пока не будем говорить ничего, время покажет, что собой представляло это кадровое решение.

Помните, как «Полесье» выступало в первом круге? Сначала клуб привыкал к УПЛ, тогда притерся, игра наладилась и совершенно серьезно начали звучать разговоры о желании победить в чемпионате и кубке. И, наконец, мало ли было болельщиков, которые в это верили?

Но постепенно команда спустилась с небес на землю. Травмировалась главная звезда команды – Киллиан Мбаппе Бени Макуана. Как оказалось, этого было достаточно, чтобы результаты покатились вниз, ведь тренерский штаб Юрия Калитвинцева, похоже, план Б на такой случай просто не имел. Впрочем, плохие результаты привели к отставке Калитвинцева с поста главного тренера и вылета из Кубка.

На место тренера пришел Сергей Шищенко из дружеского «Звягеля». С ходу вернуть команду на победную тропу ему не удалось, но, наконец, победа после восьмиматчевой безвыигрышной серии была одержана. Интересно, что для этого новый тренер радикально изменил состав, отправив в запас, например, звездного (по меркам УПЛ и Житомира в частности) вратаря Бойко, который в первом круге демонстрировал лучшую версию себя, а весной начал откровенно привозить.

Стоит отметить и участие в долгожданной победе форварда Луифера Эрнандеса, забившего «Минаю» дважды, а также полузащитников Янакова и Мустафаева, которым словно сбросили кандалы с ног. Посмотрим, смогут ли они все сделать что-нибудь с «Колосом»...

«Колос»

... который, в отличие от «Полесья», что, пожалуй, только в кризис углубляется. Довольно долго в анонсах постоянно упоминалась ковалевская защита, которая была лучшей в чемпионате из-за наименьшего количества пропущенных голов, но теперь такие ассоциации вызывают только улыбку, потому что ковалевцы проигрывали всем подряд и только в последнем матче сумели набрать очки с такими же неудачниками из Харькова.

Плачевная ситуация в нападении, возможно, поможет улучшить ее бразилец Рангел, который как раз в прошлом туре забил свой первый гол за команду.

Руководство клуба всячески публично поддерживает главного тренера Ярослава Вишняка, но мы знаем, чего стоят самые громкие обещания в футболе, в том числе и украинском.

Не поможет команде в матче с «Полесьям» дисквалифицированный Черноморец.

Статистика встреч

Между собой команды провели только один официальный матч – игра первого круга закончилась ничьей 0:0.

Ориентировочные составы

«Полесье»: Кудрик - Тейлор, Чоботенко, Кравец, Смоляков - Крушинский, Коста - Козак, Мустафаев, Янаков - Луифер

«Колос»: Фесюн - Лучкевич, Бурда, Бондаренко, Цуриков - Богданов, Демченко - Ильин, Ориховский, Топалов - Рангел

Прогноз на противостояние

Спрогнозируем дальнейший выход из кризиса «Полесье» и дальнейшее углубление туда «Колоса» по итогам этого матча.

14 апреля, воскресенье

«Полесье» – «Колос»
Житомир. Центральный городской стадион. 18:00
ТВ-трансляция на платформе УПЛ ТВ
Арбитр: Александр Афанасьев (Харьков)
ПОЛЕСЬЕ КОЛОС. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА
Прогноз Sport.ua — 2:1

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Сергей Рипьюк
Сергей Рипьюк Sport.ua
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