В матче 24-го тура УПЛ житомирское Полесье одержало победу над Колосом (1:0).

Единственным в поединке стал гол Вячеслава Танковского на 83-й минуте.

Житомирская команда идет на 6-й позиции и сохраняет шансы на попадание в еврокубки.

Украинская Премьер-лига. 24-й тур, 14 апреля

Полесье Житомир – Колос Ковалевка – 1:0

Гол: Танковский, 83

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