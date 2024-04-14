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Полесье
14.04.2024 18:00 – FT 1 : 0
Колос К
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Украина. Премьер лига
14 апреля 2024, 21:42 | Обновлено 14 апреля 2024, 21:50
95
0

Полесье – Колос – 1:0. Как забил Танковский. Видео гола и обзор матча

Смотрите видеообзор 24-го тура УПЛ

14 апреля 2024, 21:42 | Обновлено 14 апреля 2024, 21:50
95
0
Полесье – Колос – 1:0. Как забил Танковский. Видео гола и обзор матча
УПЛ

В матче 24-го тура УПЛ житомирское Полесье одержало победу над Колосом (1:0).

Единственным в поединке стал гол Вячеслава Танковского на 83-й минуте.

Житомирская команда идет на 6-й позиции и сохраняет шансы на попадание в еврокубки.

Украинская Премьер-лига. 24-й тур, 14 апреля

Полесье Житомир – Колос Ковалевка – 1:0

Гол: Танковский, 83

Видео гола и обзор матча

События матча

83’
ГОЛ ! Мяч забил Вячеслав Танковский (Полесье).
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чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Полесье Житомир Вячеслав Танковский Колос Ковалевка Полесье - Колос видео голов и обзор
Источник Sport.ua
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