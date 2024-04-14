Украина. Премьер лига14 апреля 2024, 21:42 | Обновлено 14 апреля 2024, 21:50
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Полесье – Колос – 1:0. Как забил Танковский. Видео гола и обзор матча
Смотрите видеообзор 24-го тура УПЛ
14 апреля 2024, 21:42 | Обновлено 14 апреля 2024, 21:50
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В матче 24-го тура УПЛ житомирское Полесье одержало победу над Колосом (1:0).
Единственным в поединке стал гол Вячеслава Танковского на 83-й минуте.
Житомирская команда идет на 6-й позиции и сохраняет шансы на попадание в еврокубки.
Украинская Премьер-лига. 24-й тур, 14 апреля
Полесье Житомир – Колос Ковалевка – 1:0
Гол: Танковский, 83
Видео гола и обзор матча
События матча
83’
ГОЛ ! Мяч забил Вячеслав Танковский (Полесье).
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