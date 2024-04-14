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Полесье
14.04.2024 18:00 - : -
Колос К
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Украина. Премьер лига
14 апреля 2024, 09:52 | Обновлено 14 апреля 2024, 09:53
43
0

Полесье – Колос. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией поединка 24 тура Украинской Премьер-лиги

14 апреля 2024, 09:52 | Обновлено 14 апреля 2024, 09:53
43
0
Полесье – Колос. Текстовая трансляция матча
УПЛ

В воскресенье, 14 апреля, состоится матч 24 тура Украинской Премьер-лиги, в котором будут играть житомирское «Полесье» и ковалевский «Колос». Игра пройдет в Житомире на поле «Центрального городского стадиона», начало – в 18:00.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live Telegram Sport.ua

«Полесье» было в кризисе после серии из восьми матчей без побед, но набраные три очка в игре предыдущего тура с «Минаем» говорят, что, возможно, для полищуков появился свет в конце тоннеля. Для «Колоса» все печальнее, поскольку его нападение откровенно плохое, а в последнее время сдала еще и защита. По всей вероятности, в случае провала с житомирской командой позиции главного тренера команды Ярослава Вишняка, в лучшем случае, заметно пошатнутся.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Полесье» – «Колос» в украинской версии сайта.

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чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Полесье Житомир Колос Ковалевка текстовая трансляция
Сергей Рипьюк
Сергей Рипьюк Sport.ua
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