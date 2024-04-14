В воскресенье, 14 апреля, состоится матч 24 тура Украинской Премьер-лиги, в котором будут играть житомирское «Полесье» и ковалевский «Колос». Игра пройдет в Житомире на поле «Центрального городского стадиона», начало – в 18:00.

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«Полесье» было в кризисе после серии из восьми матчей без побед, но набраные три очка в игре предыдущего тура с «Минаем» говорят, что, возможно, для полищуков появился свет в конце тоннеля. Для «Колоса» все печальнее, поскольку его нападение откровенно плохое, а в последнее время сдала еще и защита. По всей вероятности, в случае провала с житомирской командой позиции главного тренера команды Ярослава Вишняка, в лучшем случае, заметно пошатнутся.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Полесье» – «Колос» в украинской версии сайта.