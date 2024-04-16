Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Сергей ШИЩЕНКО: «Вижу результат работы тренерского штаба и игроков»
Чемпионат Украины
Полесье
14.04.2024 18:00 – FT 1 : 0
Колос К
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
16 апреля 2024, 04:00 | Обновлено 16 апреля 2024, 04:19
18
0

Сергей ШИЩЕНКО: «Вижу результат работы тренерского штаба и игроков»

Тренер «Полесья» прокомментировал победу над «Колосом»

16 апреля 2024, 04:00 | Обновлено 16 апреля 2024, 04:19
18
0
Сергей ШИЩЕНКО: «Вижу результат работы тренерского штаба и игроков»
ФК Полесье. Сергей Шищенко

Тренер житомирского «Полесья» Сергей Шищенко поделился эмоциями от победы своей команды в матче 24 тура УПЛ над ковалевским «Колосом» (1:0).

«Сейчас я чувствую себя очень круто. Я благодарен болельщикам за поддержку и благодарен ребятам за те эмоции, которые у нас сейчас есть. Я очень доволен игрой, отношением. Я вижу, что те требования, которые я хочу видеть — они выполняют их и на тренировках, и в каждой игре. В этих последних двух матчах мы выглядели очень хорошо.

Это была тяжелая игра, потому что у нас был очень непростой соперник — «Колос очень хорошая и организованная команда, очень хорошо играет в защите, прекрасно контратакует. Я очень рад, что мы с этим справились и открыли их оборону.

Мы будем анализировать этот матч, будем показывать его ребятам. Мы уже очень много работаем над позиционными атаками, и я хочу, чтобы ребята понимали, что я хочу от них видеть, что делать в атаке. Я очень доволен игрой с «Минаем», сейчас — с «Колосом». Я вижу результат работы тренерского штаба, ребят, это уже похоже на то, что я хочу видеть. Надо это все лишь усовершенствовать, чтобы было лучше.

После забитого гола мы играли более агрессивно, «Колос» давал нам зоны, пространство, поэтому так и получалось», – сказал Шищенко.

События матча

83’
ГОЛ ! Мяч забил Вячеслав Танковский (Полесье).
По теме:
Вячеслав ТАНКОВСКИЙ: «Есть такое чувство, что гора с плеч упала»
Олег ДУЛУБ: «Верес – очень недооцененная команда»
Олег ШАНДРУК: «Минут на семь мы вообще потеряли контроль над игрой»
видео чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Полесье Житомир Колос Ковалевка Полесье - Колос Сергей Шищенко
Источник ФК Полесье
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Горькое поражение сборной, большой титул Циципаса, скандал с Сапроновым
Теннис | 15 апреля 2024, 07:00 9
Горькое поражение сборной, большой титул Циципаса, скандал с Сапроновым
Горькое поражение сборной, большой титул Циципаса, скандал с Сапроновым

Sport.ua подводит итоги второй недели апреля в теннисе

Турнирная таблица УПЛ. Динамо догнало Кривбасс и вышло на 2-ю позицию
Футбол | 15 апреля 2024, 07:05 21
Турнирная таблица УПЛ. Динамо догнало Кривбасс и вышло на 2-ю позицию
Турнирная таблица УПЛ. Динамо догнало Кривбасс и вышло на 2-ю позицию

Набрав 52 очка, в УПЛ продолжает лидировать донецкий Шахтер

Будет скандал? Жирона и агент Довбика могли нарушить финансовый фейр-плей
Футбол | 15.04.2024, 08:00
Будет скандал? Жирона и агент Довбика могли нарушить финансовый фейр-плей
Будет скандал? Жирона и агент Довбика могли нарушить финансовый фейр-плей
Источник: Бавария определилась с приоритетной кандидатурой нового тренера
Футбол | 15.04.2024, 20:45
Источник: Бавария определилась с приоритетной кандидатурой нового тренера
Источник: Бавария определилась с приоритетной кандидатурой нового тренера
Стали известны еще два клуба, которые вышли в Лигу чемпионов 2024/25
Футбол | 16.04.2024, 03:32
Стали известны еще два клуба, которые вышли в Лигу чемпионов 2024/25
Стали известны еще два клуба, которые вышли в Лигу чемпионов 2024/25
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ФОТО. Мудрик похвастался новым автомобилем за 110 тысяч долларов
ФОТО. Мудрик похвастался новым автомобилем за 110 тысяч долларов
14.04.2024, 21:44 25
Футбол
Новый гранд Туркменистана, миф о котором почти развенчали Шахтер и Днепр-1
Новый гранд Туркменистана, миф о котором почти развенчали Шахтер и Днепр-1
14.04.2024, 09:36 9
Футбол
Пока опомнились – уже 0:5. Сборная Украины разгромно проиграла бразильцам
Пока опомнились – уже 0:5. Сборная Украины разгромно проиграла бразильцам
15.04.2024, 18:45 2
Футзал
Хаби Алонсо это сделал! Байер уничтожил Вердер и стал чемпионом Германии
Хаби Алонсо это сделал! Байер уничтожил Вердер и стал чемпионом Германии
14.04.2024, 20:25 48
Футбол
Довбик побил бомбардирский рекорд Саленко, продержавшийся 30 лет
Довбик побил бомбардирский рекорд Саленко, продержавшийся 30 лет
15.04.2024, 12:12 8
Футбол
ФОТО. Игрок Ромы внезапно упал на газон и потерял сознание. Матч прерван
ФОТО. Игрок Ромы внезапно упал на газон и потерял сознание. Матч прерван
14.04.2024, 21:25 5
Футбол
Украина – Румыния – 2:3. Фиаско. Сестры Киченок уступили Богдан и Кристиан
Украина – Румыния – 2:3. Фиаско. Сестры Киченок уступили Богдан и Кристиан
14.04.2024, 02:47 65
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем