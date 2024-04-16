Сергей ШИЩЕНКО: «Вижу результат работы тренерского штаба и игроков»

Тренер житомирского «Полесья» Сергей Шищенко поделился эмоциями от победы своей команды в матче 24 тура УПЛ над ковалевским «Колосом» (1:0).

«Сейчас я чувствую себя очень круто. Я благодарен болельщикам за поддержку и благодарен ребятам за те эмоции, которые у нас сейчас есть. Я очень доволен игрой, отношением. Я вижу, что те требования, которые я хочу видеть — они выполняют их и на тренировках, и в каждой игре. В этих последних двух матчах мы выглядели очень хорошо.

Это была тяжелая игра, потому что у нас был очень непростой соперник — «Колос очень хорошая и организованная команда, очень хорошо играет в защите, прекрасно контратакует. Я очень рад, что мы с этим справились и открыли их оборону.

Мы будем анализировать этот матч, будем показывать его ребятам. Мы уже очень много работаем над позиционными атаками, и я хочу, чтобы ребята понимали, что я хочу от них видеть, что делать в атаке. Я очень доволен игрой с «Минаем», сейчас — с «Колосом». Я вижу результат работы тренерского штаба, ребят, это уже похоже на то, что я хочу видеть. Надо это все лишь усовершенствовать, чтобы было лучше.

После забитого гола мы играли более агрессивно, «Колос» давал нам зоны, пространство, поэтому так и получалось», – сказал Шищенко.