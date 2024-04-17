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Чемпионат Украины
Минай
17.04.2024 15:30 – FT 1 : 3
Динамо Киев
3 декабря 2023 матч прерван на 2-й мин из-за воздушной тревоги. Доигрывание – 17 апреля 2024
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Украина. Премьер лига
17 апреля 2024, 17:28 | Обновлено 17 апреля 2024, 18:23
3262
50

Два разных тайма. Динамо разобралось с Минаем в Киеве

Перенесенный матч команда Шовковского отметила уверенной победой

17 апреля 2024, 17:28 | Обновлено 17 апреля 2024, 18:23
3262
50
Два разных тайма. Динамо разобралось с Минаем в Киеве
УПЛ

Поскольку очередной розыгрыш украинской Премьер-лиги проводится в бурные времена, то неудивительно, что определенное количество матчей у нас происходят в незапланированные заранее сроки. Как, например, произошло с игрой шестнадцатого тура национального первенства между закарпатским «Минаем» и киевским «Динамо». Они должны были сыграть еще в начале декабря и даже успели ввести мяч в игру, но уже на второй минуте прозвучал сигнал воздушной тревоги.

И если с этой вынужденной задержкой было трудно что-то сделать командам, то решить вопрос об освещении на стадионе, который принимает матчи УПЛ, все же надо было заранее. А то «внезапно» оказалось, что в начале зимы проводить матчи в 15 часов и позже уже невозможно без искусственного света. Поэтому игру пришлось перенести, а «Минаю» в итоге – уступить право собственного поля, потому что на этот раз от греха подальше команды встречались уже в столице.

По большому счету, в этой встрече стоит рассматривать каждый тайм отдельно друг от друга. В первую очередь, из-за стиля игры номинальных хозяев поля. «Минай» не то чтобы плохо провел время до перерыва, а просто провалил этот отрезок встречи, так и не навязав соперникам атакующего футбола. Поэтому и получила команда Любеновича свои два мяча, после чего только оптимисты и горячие болельщики могли оставлять закарпатцам шансы на спасение.

Уже на пятой минуте голом после красивой стенки с Ванатом на центральном входе в чужую штрафную отличился Буяльский, а чуть ближе к середине первого тайма «Минай» зажали внутри штрафной настолько, что Немчанинов опрометчиво срезал в сетку собственных ворот прострел Ярмоленко с правого фланга чужих владений. Между этими двумя эпизодами у «Динамо» было еще немало возможностей дополнительно увеличить собственное преимущество, но команда ограничилась только этими двумя мячами. И это также понятно – впереди тяжелые выходные.

Во втором же тайме мы ожидали традиционный футбол киевлян с удержанием победного счета. И если со второй частью задачи они в итоге справились, то этой самой «традиционности» в их действиях вообще не было. Любенович взмахом тренерской кисти снес свою пару на острие атаки во время перерыва и вернулся к более традиционному выбору состава. И это сработало.

Не напрямую, а косвенно, но таки сработало. На 48 минуте Кораблин закрутил мяч в ближнюю девятку в завершение передачи Вакулы с левого фланга, и таким образом значительно оживил саму игру. Его команда подхватила этот настрой и в дальнейшем создала Бущану немало проблем.

Вратарь «Динамо» в некоторых эпизодах оставался фактически единственным, кто хоть как-то мог повлиять на ситуацию в собственной штрафной, когда спасал от ударов Ременяка или Устименко, тогда как защита «бело-синих» привычно теряла своих игроков под опекой в критические моменты. Шовковский из-за этого заметно нервничал и оно неудивительно – где-то посреди второго тайма вообще казалось, что на поле находится только одна команда. И это не «Динамо», конечно.

Но сказочной истории для «Миная» из этого матча таки не получилось. Гости сняли с игры опытных Ярмоленко и Буяльского в конце основного времени, но и без них Дубинчак очередным прострелом с левого фланга нашел Волошина, а тот не упустил возможность забить очередной гол в этом сезоне. Для него это вообще подходящая тема, потому что следующий матч в чемпионате будет пропускать из-за удаления в игре против «Александрии», поэтому здесь тонкости регламента хоть позволили не потерять игровой ритм.

На выходных закарпатский «Минай» будет играть дома против львовского «Руха», а киевское «Динамо» будет принимать житомирское «Полесье».

Наши оценки:

«Минай» (замены): Ременяк – 6,5, Устименко – 6,0, Семотюк – 6,0, Гуничев – б/о, Корнийчук – б/о.

«Динамо» Киев (замены): Шапаренко – 6,0, Шепелев – 6,0, Диалло – 6,0, Пономаренко – б/о.

Украинская Премьер-лига. 16-й тур.

«Минай» – «Динамо» Киев – 1:3

Голы: Кораблин, 48 – Буяльский, 5, Немчанинов, 28 (авт.), Волошин, 87

Предупреждения: Дмитрук, 60, Кисель, 90+1 – Ярмоленко, 55, Ванат, 75

«Минай»: Бандура – Дмитрук, Скиба, Немчанинов, Кисель – Вакула (Корнийчук, 88), Петько, Витенчук (Семотюк, 66), Кораблин (Гуничев, 87) – К. Попов (Ременяк, 46), Демиденко (Устименко, 46).

«Динамо» Киев: Бущан – Дубинчак, Дячук, Д. Попов, Тымчик – Андриевский – Кабаев (Шапаренко, 46), Буяльский (Шепелев, 61), Ярмоленко (Диалло, 61), Волошин – Ванат (Пономаренко, 89).

Арбитр: Александр Шандор (Львов).

Стадион: «Динамо» им. В. Лобановского (Киев).

Удары (в створ): 8 (3) – 23 (5)
Угловые: 2 – 10
Оффсайды: 0 – 3.

МИНАЙ – ДИНАМО КИЕВ. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

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Динамо Киев чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Минай Минай - Динамо отчеты
Александр Снитко
Александр Снитко Sport.ua
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Комментарии 50
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sahka1981
Очікувана перемога. Другий тайм звісно можна було для ДК і краще зіграти, а так інтригу тримали до голу Волошина.
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+7
DK1961
У сосущегоугорода 15 слов в словарном запасе, меньше, чем у Эллочки людоедки. Ему срочно лечится надо, а ОНО все СВОЕ на вентилятор из компа вываливает...
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+6
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Умник
В первом тайме могли закрыть игру 5 забить.
Но это ж Динамо.
Мы помучаем болельщиков
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+5
Умник
А чувствуете  в прямом смысле очко господа Шахтеровцы?))))
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+5
Показать Скрыть 3 ответа
FunnyCat_____
Динамо благородно поступило, дав возможность Минаю,  на поле выяснить кто сильнее, не смотря на то что те не подготовили, по регламенту стадион, при первой встрече
это и отличает, нормальную команду с традицией историй и болельщиками, от недоклуба который при первой возможности несся в кабинет чтобы заработать там три очка в матчах с такими грозными соперниками как Полтава и Ингулец!
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+4
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Saar
З перемогою Динамо!!!👍👍👍👍
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+3
Микола Захарченко
Динамо виграло - гравці роблять все можливе для перемоги . Але з грою не все ок . Не вистачає балансу між ланками , багато сумбуру при атакуючих діях , не на висоті реалізація моментів , але це ж тільки Минай , у грі з суперниками з верхньої частини таблиці це може відгукнутися ( Ванату взагалі потрібно в церкву сходити ) . Другий тайм - знову втрата концентрації , що могло призвести до поганих наслідків ( як у грі з Вересом та ЛНЗ ) . Шовковський перебудовує гру команди , цей процес займає час та не проходить безболісно ...
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+3
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PUMA
+3 идём дальше 
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+3
FunnyCat_____
и снова шахтер на первом месте лишь благодаря кабинетной победе над Александрией!
из года в год одно и то же 
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+2
Pavel_i_CO
Всіх киян та вболівальників Динамо Київ з перемогою. Ванат закріпив за собою першу сходинку бомбардирів УПЛ, Владислав -  найкращий гравець по системі гол+пас, Буяльський - найкращий асистент чемпіонату. Завтра вболіваємо проти ДНОнєтскіх щурів
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+2
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Перець
Тотак щоб була інтрига
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+2
serhiy
Три очки в копілці !!! Вітаю !!!
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+1
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Max-Morlock
На фан сектор Миная у Суркиса денег не хватило.  А ведь Минай играл дома.)
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-1
AK.228
Круті 👏
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-2
New Zealander
Отскочили динамовцы от Миная
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-5
Показать Скрыть 2 ответа
Фанькин кот
Это слабый Минай изрядно попортил нервы дынамке суркисовой. Походу это её последняя победа в этом месяце. Т.к. дальше пойдут непосильные соперники для дынамки. Поэтому, радуйтесь сегодня, дынамофаны, героической победе своего недоразумения над записным аутсайдером.
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-7
OtsoCity
лайно суркисів (динамо) буде в цьому сезоні без трофеїв
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-7
Лига конференций без динамо
шубы отправились новой почтой в Закарпатье 
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-10
Chort
ЕСЛИ нам удвоят дозу белка, то я и моя динамо-бота-банда  будем писать до утра комменты.
НАМ ПРОСТО БЕЛКА СВЕЖЕГО В ОРГАНИЗМЕ НЕ ХВАТАЕТ. ГОЙДА БРАТУШКИ В БОЙ ЗА БЕЛКОМ
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-10
8number
Черговий стид і позор українського футболу. Коментувати те що було на полі, після того що було до нього — зовсім немає бажання 🫤
Ответить
-12
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