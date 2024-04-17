Два разных тайма. Динамо разобралось с Минаем в Киеве

Поскольку очередной розыгрыш украинской Премьер-лиги проводится в бурные времена, то неудивительно, что определенное количество матчей у нас происходят в незапланированные заранее сроки. Как, например, произошло с игрой шестнадцатого тура национального первенства между закарпатским «Минаем» и киевским «Динамо». Они должны были сыграть еще в начале декабря и даже успели ввести мяч в игру, но уже на второй минуте прозвучал сигнал воздушной тревоги.

И если с этой вынужденной задержкой было трудно что-то сделать командам, то решить вопрос об освещении на стадионе, который принимает матчи УПЛ, все же надо было заранее. А то «внезапно» оказалось, что в начале зимы проводить матчи в 15 часов и позже уже невозможно без искусственного света. Поэтому игру пришлось перенести, а «Минаю» в итоге – уступить право собственного поля, потому что на этот раз от греха подальше команды встречались уже в столице.

По большому счету, в этой встрече стоит рассматривать каждый тайм отдельно друг от друга. В первую очередь, из-за стиля игры номинальных хозяев поля. «Минай» не то чтобы плохо провел время до перерыва, а просто провалил этот отрезок встречи, так и не навязав соперникам атакующего футбола. Поэтому и получила команда Любеновича свои два мяча, после чего только оптимисты и горячие болельщики могли оставлять закарпатцам шансы на спасение.

Уже на пятой минуте голом после красивой стенки с Ванатом на центральном входе в чужую штрафную отличился Буяльский, а чуть ближе к середине первого тайма «Минай» зажали внутри штрафной настолько, что Немчанинов опрометчиво срезал в сетку собственных ворот прострел Ярмоленко с правого фланга чужих владений. Между этими двумя эпизодами у «Динамо» было еще немало возможностей дополнительно увеличить собственное преимущество, но команда ограничилась только этими двумя мячами. И это также понятно – впереди тяжелые выходные.

Во втором же тайме мы ожидали традиционный футбол киевлян с удержанием победного счета. И если со второй частью задачи они в итоге справились, то этой самой «традиционности» в их действиях вообще не было. Любенович взмахом тренерской кисти снес свою пару на острие атаки во время перерыва и вернулся к более традиционному выбору состава. И это сработало.

Не напрямую, а косвенно, но таки сработало. На 48 минуте Кораблин закрутил мяч в ближнюю девятку в завершение передачи Вакулы с левого фланга, и таким образом значительно оживил саму игру. Его команда подхватила этот настрой и в дальнейшем создала Бущану немало проблем.

Вратарь «Динамо» в некоторых эпизодах оставался фактически единственным, кто хоть как-то мог повлиять на ситуацию в собственной штрафной, когда спасал от ударов Ременяка или Устименко, тогда как защита «бело-синих» привычно теряла своих игроков под опекой в критические моменты. Шовковский из-за этого заметно нервничал и оно неудивительно – где-то посреди второго тайма вообще казалось, что на поле находится только одна команда. И это не «Динамо», конечно.

Но сказочной истории для «Миная» из этого матча таки не получилось. Гости сняли с игры опытных Ярмоленко и Буяльского в конце основного времени, но и без них Дубинчак очередным прострелом с левого фланга нашел Волошина, а тот не упустил возможность забить очередной гол в этом сезоне. Для него это вообще подходящая тема, потому что следующий матч в чемпионате будет пропускать из-за удаления в игре против «Александрии», поэтому здесь тонкости регламента хоть позволили не потерять игровой ритм.

На выходных закарпатский «Минай» будет играть дома против львовского «Руха», а киевское «Динамо» будет принимать житомирское «Полесье».

Наши оценки:

«Минай» (замены): Ременяк – 6,5, Устименко – 6,0, Семотюк – 6,0, Гуничев – б/о, Корнийчук – б/о.

«Динамо» Киев (замены): Шапаренко – 6,0, Шепелев – 6,0, Диалло – 6,0, Пономаренко – б/о.

Украинская Премьер-лига. 16-й тур.

«Минай» – «Динамо» Киев – 1:3

Голы: Кораблин, 48 – Буяльский, 5, Немчанинов, 28 (авт.), Волошин, 87

Предупреждения: Дмитрук, 60, Кисель, 90+1 – Ярмоленко, 55, Ванат, 75

«Минай»: Бандура – Дмитрук, Скиба, Немчанинов, Кисель – Вакула (Корнийчук, 88), Петько, Витенчук (Семотюк, 66), Кораблин (Гуничев, 87) – К. Попов (Ременяк, 46), Демиденко (Устименко, 46).

«Динамо» Киев: Бущан – Дубинчак, Дячук, Д. Попов, Тымчик – Андриевский – Кабаев (Шапаренко, 46), Буяльский (Шепелев, 61), Ярмоленко (Диалло, 61), Волошин – Ванат (Пономаренко, 89).

Арбитр: Александр Шандор (Львов).

Стадион: «Динамо» им. В. Лобановского (Киев).

Удары (в створ): 8 (3) – 23 (5)

Угловые: 2 – 10

Оффсайды: 0 – 3.

МИНАЙ – ДИНАМО КИЕВ. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

Температура: 9°C