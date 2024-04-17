В среду, 17 апреля, состоится доигрывание поединка 16 тура Украинской Премьер-лиги, в котором будут играть закарпатский «Минай» и киевское «Динамо». Игра пройдет в Киеве на поле стадиона «Динамо» им. Валерия Лобановского, начало – в 15:30.

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Краткая предыстория поединка

Все помнят, какой у нас, мягко говоря, неадекватный сосед по северо-восточной стороне государственной границы, поэтому переносом начала матчей и перерыв в них из-за воздушных тревог не является редкостью. Но в этом матче все пошло гораздо дальше.

Он начался 3 декабря 2023 в 13:00 и продлился одну минуту и восемь секунд, после чего был остановлен из-за тревоги. После ее окончания доиграть в этот же день уже не было возможности из-за отсутствия искусственного освещения на стадионе «Миная». Предлагалось командам доиграть буквально в следующие несколько дней, но киевляне отказались из-за своего тяжелого календаря, потому, как только стало известно, что 3 декабря матч точно не удастся доиграть, «динамовцы» сразу же отправились в Киев.

Далее начался такой, к сожалению, привычный для украинского трэш и бардак – стадиону «Минай» было запрещено в дальнейшем принимать матчи УПЛ из-за отсутствия искусственного освещения. Чем руководствовались люди, ответственные за аттестацию стадиона перед началом чемпионата, вызывает вопросы. Однако представители закарпатского клуба не слишком сокрушались – в УАФ должна была смениться власть и «Минай» надеялся, что команда Андрея Шевченко снова возобновит разрешение играть команде на своем стадионе. Так, собственно, и произошло (по всей видимости, типичная ситуация – решение зависит не от критериев, а от людей).

Однако игра все же состоится в Киеве, а не в Минае – еще в декабре Игорь Суркис заявил, что будет справедливо, если его команда не поедет снова в Ужгород, а будет ждать «Минай» в Киеве. Руководство закарпатцев показательно поиграло мышцами, сначала категорически отказалось, что тогда, что весной, но все же согласилось на условия «Динамо», аргументировав это тем, что так будет удобнее с точки зрения логистики. мол, все равно игру предыдущего тура против «Оболони» играли в Киеве, потому, чтобы не тратить время на переезд, решили потратить его на тренировку в столице. Проживание и тренировка «Миная» происходит за счет «Динамо», как правило, в подобных ситуациях президент киевлян демонстрирует благородство и не скупится.

Минай

Позволю себе процитировать анонс декабрьского поединка.

«Минай» уже присоединился к списку команд УПЛ, которые в этом сезоне поменяли тренера (напомним, что это успели сделать «Днепр-1», «Шахтер», «Заря» (дважды), «Динамо», ЛНЗ). Команду от Владимира Шарана, показывавшего этот розыгрыш неудовлетворительные результаты, принял Желько Любенович. Известный бывший футболист «Зари» уже успел провести во главе команды один матч, в котором прошедшем туре минимально уступил «Кривбассу». Таким образом, «Минай» на расстоянии от других команд находится на дне турнирной таблицы. Команда набрала всего 6 очков, причем все – благодаря ничьим, забила только шесть голов (отмечались три футболиста – Витенчук, Твердохлеб и Гуничев). В последний раз забить удалось еще 23 сентября, тогда пропустило «Полесье». Стоит отметить, что один из шести голов от «Миная» пропустило как раз «Динамо» в игре первого круга, закончившейся со счетом 4:1 в пользу киевлян. Желько Любенович, комментируя игру против «Кривбасса», сказал, что хочет привить команде тот футбол, в который играл сам – прежде всего с контролем мяча. Следует отметить, что специалисту предстоит провести в этом плане еще много работы.

Что изменилось за этот период? «Минай», как и тогда, последний, но теперь у команды есть 15 очков – к шести ничьим, о которых говорилось выше, добавились еще три, а также одержали две победы. Ситуация в общем улучшилась и не выглядит такой безнадежной, как в декабре, вряд ли получится избежать переходных матчей, а вот попытаться не вылететь напрямую можно постараться.

Раззабивался форвард Денис Устименко, который теперь безоговорочный лидер команды в атаке. А в защите проблемы – не смогут сыграть с «Динамо» дисквалифицированы Дмитрук и Корнийчук.

Динамо

Что же говорилось в анонсе матча еще на декабрь о столичном клубе?

Киевляне провели в чемпионате только двенадцать матчей, поскольку пользовались пунктом регламента, позволяющим переносить матчи чемпионата на позже из-за участия в еврокубках. Выступить удачно на евроарене это не помогло, однако теперь есть хороший плацдарм для возвращения на лидирующие позиции. Если «динамовцы» теоретически выиграли бы эти матчи и игру с «Минаем», то набрали бы 34 пункта, именно столько имеют сейчас «Кривбасс» и «Днепр-1» и может иметь «Шахтер», если тоже выиграет свои перенесенные матчи. Свою смену тренера «Динамо» уже пережило. Под руководством Шовковского команда сумела два последних матча сыграть без пропущенных мячей, что обнадеживает болельщиков, поскольку оборона команды в этом сезоне выглядела очень плохо и стала одной из главных причин столь раннего завершения евросезона. Под угрозой дисквалификации будут в этом поединке Дубинчак и Шепелев, имеющие в пассиве по три предупреждения. Лучшим бомбардиром команды в сезоне является Виталий Буяльский, который забил уже шесть голов, на гол меньше Владислав Ванат.

Теперь турнирная ситуация в стратегическом плане ухудшилась, пусть и сменилось четвертое место во второе. Даже если «Динамо» выигрывает и эту игру, а также «Класичне» у «Шахтера», оно все равно будет отставать от конкурента, надежда теперь только на его осечку.

Вернулся наконец Андрей Ярмоленко, не имевший шансов сыграть в декабрьском поединке. Дисквалифицирован вместо этого Назар Волошин за красную карточку в матче с «Александрией» (кстати, отметим, что в этом матче «Динамо» вырвало победу, играя в меньшинстве).

Лучшим бомбардиром и команды, и чемпионата является Владислав Ванат, уже забивший одиннадцать голов, у Буяльского только семь (у Ярмоленко и Бражко – по шесть).

Статистика встреч

Декабрьская цитата:

Между собой команды провели 9 матчей, все выиграло «Динамо» с разницей мячей 23:2. в УПЛ было сыграно 7 матчей, еще дважды команды пересекались в Кубке Украины. Интересно, что оба своих гола «Минай» забил на выезде, поэтому игра в воскресенье станет шансом наконец-то открыть счет своим голам в ворота «Динамо» на своем поле.

Если это прокомментировать, то гол закарпатцев у «динамовские» ворота, конечно, будет считаться домашним, но только формально по известным причинам.

Ориентировочные составы

«Минай»: Кемкин – Кисиль, Скыба, Пиддубный, Немчанинов – Ременяк, Петько, Кораблин, Семотюк, Вакула – Устименко.

«Динамо»: Бущан – Тимчик, Дячук, Попов, Дубинчак – Бражко, Шапаренко – Ярмоленко, Андриевский, Кабаев – Ванат.

Прогноз на противостояние

Несмотря на то, что киевляне не находятся в идеальной форме, ее должно хватить, чтобы не иметь проблем с «Минаем» в воскресной игре, учитывая все вышеприведенное. Поэтому спрогнозируем уверенную победу столичного клуба. Хотя и тенденция нынешнего сезона, где очень много неожиданных результатов, и выступления «бело-синих» в этом сезоне не слишком удивят, если подопечным Любеновича удастся набрать очки.

В принципе, декабрьский прогноз можно оставить без изменений.

17 апреля, среда