Минай – Динамо Киев. Текстовая трансляция матча
Следите за текстовой трансляцией поединка 16-го тура Украинской Премьер-лиги
В среду, 17-го апреля, состоится поединок 16-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сразятся закарпатский «Минай» и «Динамо» Киев. Матч пройдет в Киеве, на поле стадиона «Динамо» им. В. Лобановского, начало в 15:30.
В предыдущий раз, когда команды должны были встретиться между собой в начале декабря прошлого года, они даже успели выйти на поле и ввести мяч в игре. Но затем прозвучала воздушная тревога, а по ее окончании мы узнали, что на стадионе «Минай» нет освещения. Интересная история, но теперь свет точно будет, так как играть будут в Киеве формально на поле «Динамо». И команде Шовковского что того, что сейчас необходимо исключительно побеждать, потому что «Шахтер» свой перенесенный матч сыграет на день позже и будет ждать осечки конкурентов.
Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Минай» – «Динамо» Киев, за которой можно следить в украинской версии сайта.
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