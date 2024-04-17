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Минай
17.04.2024 15:30 – Матч прерван, 2’ 0 : 0
Динамо Киев
3 декабря 2023 матч прерван на 2-й мин из-за воздушной тревоги. Доигрывание – 17 апреля 2024
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Украина. Премьер лига
17 апреля 2024, 02:13 | Обновлено 17 апреля 2024, 02:18
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0

Минай – Динамо Киев. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией поединка 16-го тура Украинской Премьер-лиги

17 апреля 2024, 02:13 | Обновлено 17 апреля 2024, 02:18
71
0
Минай – Динамо Киев. Текстовая трансляция матча
ФК Динамо Киев

В среду, 17-го апреля, состоится поединок 16-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сразятся закарпатский «Минай» и «Динамо» Киев. Матч пройдет в Киеве, на поле стадиона «Динамо» им. В. Лобановского, начало в 15:30.

В предыдущий раз, когда команды должны были встретиться между собой в начале декабря прошлого года, они даже успели выйти на поле и ввести мяч в игре. Но затем прозвучала воздушная тревога, а по ее окончании мы узнали, что на стадионе «Минай» нет освещения. Интересная история, но теперь свет точно будет, так как играть будут в Киеве формально на поле «Динамо». И команде Шовковского что того, что сейчас необходимо исключительно побеждать, потому что «Шахтер» свой перенесенный матч сыграет на день позже и будет ждать осечки конкурентов.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Минай» – «Динамо» Киев, за которой можно следить в украинской версии сайта.

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Александр Снитко
Александр Снитко Sport.ua
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