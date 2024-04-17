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17 апреля 2024, 19:12 | Обновлено 17 апреля 2024, 19:32
1747
6

Александр ШОВКОВСКИЙ: «Команда уровня Динамо не должна так играть»

Наставник киевлян высказался о перенесенном матче 16-го тура УПЛ

17 апреля 2024, 19:12 | Обновлено 17 апреля 2024, 19:32
1747
6
Александр ШОВКОВСКИЙ: «Команда уровня Динамо не должна так играть»
ФК Динамо. Александр Шовковский

Главный тренер «Динамо» Александр Шовковский прокомментировал перенесенный матч 16-го тура УПЛ против «Миная» (3:1):

– Поздравляю всех болельщиков «Динамо» с победой. Наконец-то мы сыграли этот матч. Матч с необычными обязанностями. Как вы знаете, в прошлом туре в игре с «Александрией» у нас было удаление, но так как этот матч доигрывался, а начался он еще в декабре, мы получили разрешение на то, что Волошин может сыграть в этом матче. В любом случае он должен пропустить следующий матч с «Полесьям».

Кроме того, вы, наверное, знаете, что по регламенту те игроки, которые выходили в стартовом составе на этот матч в декабре, если они не выходили в стартовом составе в доигрывании, вообще не могли быть заявлены на эту игру. Поэтому у нас были некоторые изменения в стартовом составе. Мы дали возможность сыграть тем много пропустившим игрокам, планировали замены. В принципе, готовились к этой игре традиционно. Мы понимаем, что нам важно в каждой игре побеждать, для нас каждая игра – это финал.

– Почему сегодня отсутствовал Владимир Бражко?

– На пресс-конференции в Александрии я говорил, что у нас есть какая-то простуда или инфекция в команде. После игры с ЛНЗ заболел Нещерет, ночью перед игрой с «Александрией» поднялась высокая температура у Сироты, он был исключен из заявки на игру. После игры с «Александрией» также заболел Бражко – у него была высокая температура, поэтому он не смог принять участие в игре с «Минаем».

– Давно на поле не было Караваева, что с ним? Он просто не попадает в состав или какие-либо другие причины?

– У нас в команде 24 полевых игрока и четыре вратаря. Каждый на тренировках доказывает свои претензии на то, чтобы играть в стартовом составе. На сегодня Александр находится чуть не в кондициях, на которые мы рассчитываем. Но он в обойме. Я рассматривал возможность выпустить его на поле в этой игре. Но если бы я не выпустил в старте Тымчика, то не смог бы вообще рассчитывать на него в этом матче.

– Вы схватились за голову, когда Бущан вышел далеко из ворот при счете 2:1 и выполнил функции центрального защитника. Какими были ваши мысли?

– Если говорить о конкретном эпизоде, по моему мнению, более ответственно и уверенно должны были сыграть наши центральные защитники. Была высокая свеча, мяч долго висел в воздухе. Они были первыми на мяче и могли спокойно отбросить мяч голкиперу. Мы могли на ровном месте подарить гол нашему сопернику. Потому у меня была такая реакция.

– Второй тайм домашнего матча с ЛНЗ дался вашей команде тяжело, сегодня та же ситуация – после качественного первого тайма в исполнении «Динамо» соперник перестраивается, навязывает свою игру. Почему это происходит?

– Я себе уже задавал этот вопрос. Действительно, мы провели два разных тайма, и если в первом тайме полностью доминировали, имели игровое преимущество, забили два мяча, могли забивать больше, то, как играли во втором тайме, по-моему, команда уровня «Динамо» не должна так играть. Во втором тайме мне показалось, что играли команды одного уровня.

События матча

86’
ГОЛ ! Мяч забил Назар Волошин (Динамо Киев).
48’
ГОЛ ! Мяч забил Тимур Кораблин (Минай).
29’
ГОЛ ! Мяч забил Владислав Ванат (Динамо Киев).
5’
ГОЛ ! Мяч забил Виталий Буяльский (Динамо Киев).
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Динамо Киев чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Минай Минай - Динамо Александр Шовковский пресс-конференция
Дмитро Олійник Источник: ФК Динамо Киев
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В коментарях одні долбо#би, тьфу на вас чорти!
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0
KIEWADIM
Саня, бро, ну чесн слово, конечно не должны... Дай им по зубам, выгони баласт. Неужели  нет талантливой молодежи? РЕФОРМИРУЙ эту конченную систему, иначе ДК загниет навсегда.
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-1
Max-Morlock
Надо же!  Сам Главком сообщает, что Динамо отстой.
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-3
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Лига конференций без динамо
У дырявых опущенцев есть уровень? Их уровень от пивзавода в очко получать  в кубке от лнз отхватывать две щеки в чемпионате ,и от ноунеймов в Лке смоктать 
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-3
CheMP
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-3
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