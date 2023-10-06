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Полесье
06.10.2023 15:00 – FT 3 : 2
Динамо Киев
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Украина. Премьер лига
06 октября 2023, 16:59 | Обновлено 06 октября 2023, 17:10
2089
53

Полесье выиграло у Динамо в матче с пенальти и двумя удалениями

Очередной феерический матч в исполнении обороны киевского «Динамо». Проблемы никуда не исчезли

06 октября 2023, 16:59 | Обновлено 06 октября 2023, 17:10
2089
53
Полесье выиграло у Динамо в матче с пенальти и двумя удалениями
ФК «Полесье»

В пятницу, 5 октября, житомирское «Полесье» и киевское «Динамо» встретились в поединке десятого тура Украинской Премьер-лиги. Хозяева забили два гола, играя в численном меньшинстве.

Отчет о матче ожидайте позже...

Украинская Премьер-лига. 10-й тур.

«Полесье» – «Динамо» – 3:2

Крушинский (15), Будковский (64), Козак (70) – Буяльский (4, 50 с пенальти).

Ариэлсон (16), Морозко (49), Танковский (53) – Н.Волошин (45), Тимчик (60).

Морозко (57, второе предупреждение) - Караваев (90+3).

«Полесье»: Бойко, Смоляков, Шабанов, Чоботенко, Морозко, Танковский (Огиря, 84), Крушинский (Гитченко, 71), Кушниренко, Козак, Ариелсон (Будковский, 61), Макуана.

«Динамо»: Бущан, Тимчик (Бенито, 68), Дячук, Сирота, Дубинчак, Бражко, Андриевский, Буяльский, Н.Волошин (Кабаев, 68), Караваев, Ванат.

Арбитр: Виталий Романов (Днепр).

Центральный стадион «Полесье» (Житомир).

Наши оценки:

«Полісся» (заміни): Будковский - 7.5, Гитченко - 5.5, Огиря - б/о.

«Динамо» (заміни): Бенито - 5.5, Кабаев - 5.0.

ПОЛЕСЬЕ – ДИНАМО. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

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Динамо Киев чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Полесье Житомир Полесье - Динамо отчеты
Источник Sport.ua
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Комментарии 53
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Андрей Залищук
після такого я буду топити, щоб Полісся зачепились за місця в єврокубках
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+7
Алекс 19
За таку гру полісся заслуговує на 4 очки.Хлопці грали в меншості але зробили перелом грі .Додайте одне очко 
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+7
BekXan
Молодці Полісся.Показали що таке команда з атмосферою а не академічний страперский футбол Луча якого давно потрібно відправити на пенсію.
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+7
Mr Voevudskiy
Полесье, ты просто космос!
Ну а динама.. на дне, ничего нового)
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+7
VitosKH
Видел видел,но такое😂Браво Полесье
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+5
PUMA
Фу бля.Я хз сколько болею за Динамо,но такое даже я оправдать не могу,позор в кубе!!!
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+4
Показать Скрыть 3 ответа
AK.228
Може гравці динамо гадали що то матч Кубку і злили на автоматі!?😂
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+2
Показать Скрыть 1 ответ
Лига конференций без динамо
Вылетели с позором с ЛК и кубка от оболони,для такого позора в чемпионате все правильно 
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+2
VitosKH
Как там писали в среду совиные болелы дно играет в ЛЧ.А это что???
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+2
FunnyCat_____
 я смог посмотреть только последние 10-15 минут, так что по игре судить не могу. 
Но могу сказать какой же все таки Суркис клоун,  просто нет слов, видя что соперники по чемпионату ослабли оставить максимально неукомпелктованной позицию центрального защитника 
От любого соперника мы уже пропускаем даже не один, а 2-3 мяча за игру, а этот великий стратег клубного менеджмента снова затихарился и вылезет только после победы над условным Минаем(который тоже забьет нам) и будет с умным видом рассказывать как он верил в динамовских воспитанников.
 Как я уже не один раз говорил -  главная проблема в ДК, это его альтернативно одаренное руководство !
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+2
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Sergey Romanchik
Шубы не помогли 
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+2
Oleg Dykyy
Луческу: "Ми дуже довго їхали до Житомира"
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+1
CheMP
ого  Полесье,красавцы!
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+1
Алекс 19
Луческу буде плакатись що грали о третій годині коли 
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+1
kadaad
Полесье заслуженно, пусть и временно, занимает верхнюю строчку турнирной таблицы!
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+1
Gargantua
мне показалось, что Шовковский был доволен после игры.
наверное пришло время принимать команду.
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+1
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Александр Шевченко
То шо два мы пропустим сегодня было и ежу понятно, поэтому и говорил что нужно забивать три. Это и гадалке не ходи. Но чтобы два нам забили в меньшенстве, тут уж явно все кричит к тому, что эту оборону нафиг надо всю менять
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+1
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Oleg
Суркісу простіше зробити як у кіберспорті, розформувати повністю склад Динамо і підписати Полісся.
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+1
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Лига конференций без динамо
Это  была чемпионская игра в большинстве с полесьем ,пенальти и красная не помогли.Это поражение даже хуже чем от ингульца 2-0
Зачем только перенесли вчерашний матч в ЛК на следующий сезон не понятно 
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+1
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mastorent
по минусам ниже приблизительно считаем, сколько ахметовского говна тут толкётся) берём попкорн, калькулятор, садимся поудобнее)
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0
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