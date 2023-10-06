Полесье выиграло у Динамо в матче с пенальти и двумя удалениями
Очередной феерический матч в исполнении обороны киевского «Динамо». Проблемы никуда не исчезли
В пятницу, 5 октября, житомирское «Полесье» и киевское «Динамо» встретились в поединке десятого тура Украинской Премьер-лиги. Хозяева забили два гола, играя в численном меньшинстве.
Отчет о матче ожидайте позже...
Украинская Премьер-лига. 10-й тур.
«Полесье» – «Динамо» – 3:2
Крушинский (15), Будковский (64), Козак (70) – Буяльский (4, 50 с пенальти).
Ариэлсон (16), Морозко (49), Танковский (53) – Н.Волошин (45), Тимчик (60).
Морозко (57, второе предупреждение) - Караваев (90+3).
«Полесье»: Бойко, Смоляков, Шабанов, Чоботенко, Морозко, Танковский (Огиря, 84), Крушинский (Гитченко, 71), Кушниренко, Козак, Ариелсон (Будковский, 61), Макуана.
«Динамо»: Бущан, Тимчик (Бенито, 68), Дячук, Сирота, Дубинчак, Бражко, Андриевский, Буяльский, Н.Волошин (Кабаев, 68), Караваев, Ванат.
Арбитр: Виталий Романов (Днепр).
Центральный стадион «Полесье» (Житомир).
Наши оценки:
«Полісся» (заміни): Будковский - 7.5, Гитченко - 5.5, Огиря - б/о.
«Динамо» (заміни): Бенито - 5.5, Кабаев - 5.0.
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Сваток переведен из резервного списка
Ну а динама.. на дне, ничего нового)
Но могу сказать какой же все таки Суркис клоун, просто нет слов, видя что соперники по чемпионату ослабли оставить максимально неукомпелктованной позицию центрального защитника
От любого соперника мы уже пропускаем даже не один, а 2-3 мяча за игру, а этот великий стратег клубного менеджмента снова затихарился и вылезет только после победы над условным Минаем(который тоже забьет нам) и будет с умным видом рассказывать как он верил в динамовских воспитанников.
Как я уже не один раз говорил - главная проблема в ДК, это его альтернативно одаренное руководство !
наверное пришло время принимать команду.
Зачем только перенесли вчерашний матч в ЛК на следующий сезон не понятно