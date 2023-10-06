Полесье выиграло у Динамо в матче с пенальти и двумя удалениями

В пятницу, 5 октября, житомирское «Полесье» и киевское «Динамо» встретились в поединке десятого тура Украинской Премьер-лиги. Хозяева забили два гола, играя в численном меньшинстве.

Отчет о матче ожидайте позже...

Украинская Премьер-лига. 10-й тур.

«Полесье» – «Динамо» – 3:2

Крушинский (15), Будковский (64), Козак (70) – Буяльский (4, 50 с пенальти).

Ариэлсон (16), Морозко (49), Танковский (53) – Н.Волошин (45), Тимчик (60).

Морозко (57, второе предупреждение) - Караваев (90+3).

«Полесье»: Бойко, Смоляков, Шабанов, Чоботенко, Морозко, Танковский (Огиря, 84), Крушинский (Гитченко, 71), Кушниренко, Козак, Ариелсон (Будковский, 61), Макуана.

«Динамо»: Бущан, Тимчик (Бенито, 68), Дячук, Сирота, Дубинчак, Бражко, Андриевский, Буяльский, Н.Волошин (Кабаев, 68), Караваев, Ванат.

Арбитр: Виталий Романов (Днепр).

Центральный стадион «Полесье» (Житомир).

Наши оценки:

«Полісся» (заміни): Будковский - 7.5, Гитченко - 5.5, Огиря - б/о.

«Динамо» (заміни): Бенито - 5.5, Кабаев - 5.0.

ПОЛЕСЬЕ – ДИНАМО. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА