10-й тур украинской Премьер-Лиги откроет поединок в Житомире, где дебютанты элитного дивизиона футболисты «Полесья» будут принимать киевское «Динамо». Обе команды сейчас находятся рядом в турнирной таблице, но будущие хозяева поля пока опережают киевлян на одно очко. Впрочем, динамовцы провели на три матча меньше.

Полесье

Для кого этот матч будет очень принципиальным, так это для нынешнего главного тренера «Полесья» Юрия Калитвинцева. Будучи футболистом он провел за киевский клуб почти сто матчей, забив в них 20 голов. Тренировал он в свое время «Динамо-2», которое выступало тогда в первой лиге, однако в главный клуб его в качестве наставника так и не пригласили.

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И вот новая встреча с киевлянами, но уже в качестве тренера дерзкого дебютанта, который поставил перед собой самые высокие цели. «Полесье» достаточно удачно стартовало в нынешнем чемпионате Украины, одержав уже 5 побед в 9 матчах. Но, если говорить откровенно, то почти все они одержаны над командами из нижней части таблицы Премьер-Лиги. А вот матчем с «Динамо» и до окончания первого круга для житомирского клуба начинаются самые серьезные испытания, так как здесь уже будут команды из группы нынешних лидеров украинского футбола.

К сожалению для «Полесья», уже вторую игру пропустит из-за травмы полузащитник Александр Назаренко. Как оказалось, он выбыл из строя практически до конца года. Все остальные игроки готовятся очень серьезно, тем более, что многим из них опыта не занимать и у каждого с «Динамо» есть особые счеты. Взять хотя бы Филиппа Будковского, который родился в Киеве, но за киевский клуб так ни разу и не сыграл. Или Дениса Бойко, много лет отдавшему динамовской команде. Однако последние годы он находился в ней в глубоком резерве и только снова заиграл на высоком уровне уже здесь в «Полесье». Примерно тоже самое можно сказать и об Артеме Шабанове. И пока еще сложно предположить, сможет ли выйти на поле полузащитник Никита Кравченко, принадлежащий «Динамо», но отданный в аренду в Житомир.

Динамо

Киевляне впервые за многие годы (если не впервые в своей истории) к октябрю уже оказались свободными в сезоне и от европейских кубковых турниров, и от матчей национального Кубка. Так что теперь они могут полностью быть сосредоточенными на играх украинской Премьер-Лиги. И хотя в их активе уже есть пять побед в 6 матчах, очки им пока достаются с очень большим трудом.

К примеру, в предыдущем туре к 83-й минуте они никак не могли сломить сопротивление «Александрии». И только в самой концовке точные удары Владимира Бражко и Виталия Буяльского принесли динамовцами очередные 3 очка. Перед этим они проиграли землякам из «Оболони» 0:1 в 1/8 финала Кубка страны, а в четвертом туре потерпели поражение от «Черноморца» 2:3.

А вот за что можно похвалить подопечных Мирчи Луческу, так это за большое число забитых мячей в ворота соперников. В 6 играх футболисты «Динамо» уже отличились 20 раз, что является лучшим показателем Премьер-Лиги. И сразу трое игроков киевской команды находятся во главе списка лучших бомбардиров. Владислав Ванат, Андрей Ярмоленко и Виталий Буяльский забили уже по 4 мяча. Трижды принимал поздравления от партнеров Владимир Бражко.

И еще. После некоторого отсутствия, связанного с травмой, вернулся в общую группу защитник Константин Вивчаренко. А вот еще один игрок обороны Денис Попов по-прежнему занимается по индивидуальной программе.

Статистика матчей

На уровне Украинской Премьер-Лиги «Полесье» и «Динамо» пока не встречались.

Ориентировочные составы:

«Полесье»: Бойко, Морозко, Шабанов, Чоботенко, Смоляков, Танковский, Кушниренко, Козак, Грицук, Макуана, Будковский

«Динамо»: Бущан, Дубинчак, Сирота, Дячук, Тымчик, Бражко, Андриевский, Буяльский, Кабаев, Ярмоленко, Ванат

Прогноз на противостояние:

В предстоящем матче, скорее всего, гости будут доминировать на поле. А игроки «Полесья», укрепив оборону, будут искать возможность забить мяч в контратаках. Игра будет сложной для обеих команд, но, все же, предположим, что выиграет «Динамо» со счетом 2:1.

6 октября, пятница