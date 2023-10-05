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Украина. Премьер лига
05 октября 2023, 23:32 | Обновлено 05 октября 2023, 23:33
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Полесье – Динамо. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией поединка десятого тура чемпионата Украины по футболу

05 октября 2023, 23:32 | Обновлено 05 октября 2023, 23:33
120
0
Полесье – Динамо. Текстовая трансляция матча
ФК «Полесье»

В пятницу, 5 октября, житомирское «Полесье» и киевское «Динамо» встретятся в матче десятого тура Украинской Премьер-лиги. Игра состоится в Житомире, на Центральном стадионе «Полесье». Начало назначено на 15:00.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

«Полесье» как для новичка УПЛ выступает довольно уверенно: 5 побед при 3 поражениях и одной ничьей. Перед десятым туром подопечные Юрия Калитвинцева занимали четвертое место в турнирной таблице. Кроме того, «Полесье» в 1/8 финала Кубка Украины прошло «Днепр-1», победив в серии пенальти. В этом матче серьезную травму получил полузащитник житомирского клуба Александр Назаренко. Он выбыл из строя до конца года.

«Динамо» пока что провело только шесть поединков. Несколько туров команда пропустила из-за участия в еврокубках. В активе подопечных Мирчи Луческу пять побед. Если киевляне выиграют все свои пропущенные матчи, то будут единоличными лидерами турнирной таблицы с немалым от конкурентов.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Полесье» – «Динамо», за которой можно будет следить в украинской версии сайта.

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Источник Sport.ua
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