Полесье – Динамо. Текстовая трансляция матча
Следите за текстовой трансляцией поединка десятого тура чемпионата Украины по футболу
В пятницу, 5 октября, житомирское «Полесье» и киевское «Динамо» встретятся в матче десятого тура Украинской Премьер-лиги. Игра состоится в Житомире, на Центральном стадионе «Полесье». Начало назначено на 15:00.
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«Полесье» как для новичка УПЛ выступает довольно уверенно: 5 побед при 3 поражениях и одной ничьей. Перед десятым туром подопечные Юрия Калитвинцева занимали четвертое место в турнирной таблице. Кроме того, «Полесье» в 1/8 финала Кубка Украины прошло «Днепр-1», победив в серии пенальти. В этом матче серьезную травму получил полузащитник житомирского клуба Александр Назаренко. Он выбыл из строя до конца года.
«Динамо» пока что провело только шесть поединков. Несколько туров команда пропустила из-за участия в еврокубках. В активе подопечных Мирчи Луческу пять побед. Если киевляне выиграют все свои пропущенные матчи, то будут единоличными лидерами турнирной таблицы с немалым от конкурентов.
Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Полесье» – «Динамо», за которой можно будет следить в украинской версии сайта.
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