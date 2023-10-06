«Полесье» и «Динамо» в матче чемпионата Украины выдали яркий матч, который завершился со счетом 3:2 в пользу житомирской команды.

В течение встречи фаны увидели два удаления, пенальти и победный гол «Полесья», когда команда находилась в меньшинстве после удаления Евгения Морозко.

До матчей конкурентов команда с 19 очками стала лидером УПЛ.