06.10.2023 15:00 – FT 3 : 2
Украина. Премьер лига06 октября 2023, 17:56 |
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Полесье – Динамо – 3:2. Пенальти, два удаления и яркая битва. Обзор матча
Фрагменты топ-матча УПЛ
06 октября 2023, 17:56 |
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«Полесье» и «Динамо» в матче чемпионата Украины выдали яркий матч, который завершился со счетом 3:2 в пользу житомирской команды.
В течение встречи фаны увидели два удаления, пенальти и победный гол «Полесья», когда команда находилась в меньшинстве после удаления Евгения Морозко.
До матчей конкурентов команда с 19 очками стала лидером УПЛ.
События матча
90’ +3
Александр Караваев (Динамо Киев) получает красную карточку.
70’
ГОЛ ! Мяч забил Артем Козак (Полесье).
64’
ГОЛ ! Мяч забил Филипп Будковский (Полесье).
57’
Yevhenii Morozko (Полесье) получает красную карточку.
50’
ГОЛ ! С пенальти забил Виталий Буяльский (Динамо Киев).
15’
ГОЛ ! Мяч забил Борис Крушинский (Полесье).
4’
ГОЛ ! Мяч забил Виталий Буяльский (Динамо Киев).
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Комментарии 11
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Ганьба.. вигравати з перевагою в більшості.. і програти?
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Днари
А мені подобається такий чемпіонат, де інтрига є майже в кожному матчі. Де незрозуміло хто стане чемпіоном, де є бороться за місця, темні конячки, плюс, нарешті, багато наших гравців їдуть у сильні чемпіонати, збірна посилюється, клас же!
Кто виноват в поражении? Судьи или федерация?
дінама знову програла у футбол
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Так это Усик всё купил!
Полісся набагато гостріше атакувало на контрах, ніж динамо в позиційній грі. Дуже цікавий матч вийшов.
гра Динамо це повне дно, потрібно міняти тренера та будувати нову команду
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