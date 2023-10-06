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  4. Полесье – Динамо – 3:2. Пенальти, два удаления и яркая битва. Обзор матча
Чемпионат Украины
Полесье
06.10.2023 15:00 – FT 3 : 2
Динамо Киев
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Украина. Премьер лига
06 октября 2023, 17:56 |
2598
10

Полесье – Динамо – 3:2. Пенальти, два удаления и яркая битва. Обзор матча

Фрагменты топ-матча УПЛ

06 октября 2023, 17:56 |
2598
10
Полесье – Динамо – 3:2. Пенальти, два удаления и яркая битва. Обзор матча
ФК Динамо Киев

«Полесье» и «Динамо» в матче чемпионата Украины выдали яркий матч, который завершился со счетом 3:2 в пользу житомирской команды.

В течение встречи фаны увидели два удаления, пенальти и победный гол «Полесья», когда команда находилась в меньшинстве после удаления Евгения Морозко.

До матчей конкурентов команда с 19 очками стала лидером УПЛ.

События матча

90’ +3
Александр Караваев (Динамо Киев) получает красную карточку.
70’
ГОЛ ! Мяч забил Артем Козак (Полесье).
64’
ГОЛ ! Мяч забил Филипп Будковский (Полесье).
57’
Yevhenii Morozko (Полесье) получает красную карточку.
50’
ГОЛ ! С пенальти забил Виталий Буяльский (Динамо Киев).
15’
ГОЛ ! Мяч забил Борис Крушинский (Полесье).
4’
ГОЛ ! Мяч забил Виталий Буяльский (Динамо Киев).
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Источник Sport.ua
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Комментарии 11
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BaZia
Ганьба.. вигравати з перевагою в більшості.. і програти? 
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+2
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India Life
Днари
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+1
tato88
А мені подобається такий чемпіонат, де інтрига є майже в кожному матчі. Де незрозуміло хто стане чемпіоном, де є бороться за місця, темні конячки, плюс, нарешті, багато наших гравців їдуть у сильні чемпіонати, збірна посилюється, клас же!
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+1
jugulator
Кто виноват в поражении? Судьи или федерация?
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+1
Alexander Киев
дінама знову програла у футбол
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+1
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Swed
Так это Усик всё купил!
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0
Вася Пупкин
Полісся набагато гостріше атакувало на контрах, ніж динамо в позиційній грі. Дуже цікавий матч вийшов.
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0
assa and
гра Динамо це повне дно, потрібно міняти тренера та будувати нову команду
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0
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