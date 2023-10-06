Юрий КАЛИТВИНЦЕВ: «Праздник для Полесья и Житомира. В таблицу не смотреть»

Наставник «Полесья» Юрий Калитвинцев оценил яркую победу 3:2 в матче чемпионата Украины против «Динамо». До матчей конкурентов житомирская команда стала лидером УПЛ.

«Впечатления отличные. Исторический матч для фанов и Житомира. Радует, что за три месяца сделали конкурентоспособную команду. Есть качество игры, есть эмоции. У нашей команды есть мужской характер. 10 игроков, 11 игроков у нас... Важно, что это команда».

«Сейчас скажу ребятам, чтобы две недели в таблицу не смотрели. Футбольный праздник в Житомире», – сказал Калитвинцев.