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  4. Юрий КАЛИТВИНЦЕВ: «Праздник для Полесья и Житомира. В таблицу не смотреть»
Украина. Премьер лига
06 октября 2023, 17:13 |
1684
5

Юрий КАЛИТВИНЦЕВ: «Праздник для Полесья и Житомира. В таблицу не смотреть»

Дебютант сезона вышел на первое место

06 октября 2023, 17:13 |
1684
5
Юрий КАЛИТВИНЦЕВ: «Праздник для Полесья и Житомира. В таблицу не смотреть»
ФК Полесье. Юрий Калитвинцев

Наставник «Полесья» Юрий Калитвинцев оценил яркую победу 3:2 в матче чемпионата Украины против «Динамо». До матчей конкурентов житомирская команда стала лидером УПЛ.

«Впечатления отличные. Исторический матч для фанов и Житомира. Радует, что за три месяца сделали конкурентоспособную команду. Есть качество игры, есть эмоции. У нашей команды есть мужской характер. 10 игроков, 11 игроков у нас... Важно, что это команда».

«Сейчас скажу ребятам, чтобы две недели в таблицу не смотрели. Футбольный праздник в Житомире», – сказал Калитвинцев.

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Юрий Калитвинцев Полесье Житомир Полесье - Динамо Динамо Киев Украинская Премьер-лига
Источник MEGOGO
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Alexander Киев
дінама не відновилось від Єврокубків просто!
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+1
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Gorlitsa
Як в тому анекдоті...хто ще не спав з нареченою? 
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+1
Swed
В таблице какие то баги. 
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0
Перець
Юрець молодець ,або просто красава 
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0
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