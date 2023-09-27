Три гола из офсайда, тяжелая травма и пенальти. Полесье прошло Днепр-1

В среду, 27 сентября, состоялся матч 1/8 финала Кубка Украины по футболу, в котором встретились житомирское «Полесье» и днепровский «Днепр-1». Поединок, который прошел на поле Центрального стадиона «Полесье» в Житомире, завершился победой хозяев поля в серии пенальти.

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Кубок Украины. 1/8 финала.

«Полесье» – «Днепр-1» – 1:1 (пенальти - 5:4)

Кушниренко (90+1) - Адамюк (78)

Ариелсон (42), Чоботенко (65), Гитченко (66) – Сваток (55), Максимов (55, тренер), Сарапий (62).

«Полесье»: Бойко, Гитченко, Чоботенко, Шаповал, Кравченко, Крушинский (Кушниренко, 46), Огиря (Танковский, 46), Козак, Янаков (Макуана, 46), Мустафаев (Грицук, 74), Ариелсон (Назаренко, 84).

«Днепр-1»: Волынец, Кравец (Мирошниченко, 95), Сарапий, Сваток, Адамюк (Пурита, 79), Рубчинский, Бабенко, Леднев (Пирес, 72), Пихаленок, Гуцуляк, Когут (Кивинда, 72, Танчик, 106).

Арбитр: Александр Омельченко (Славянск).

Центральный городской стадион "Полесье" (Житомир).

ПОЛЕСЬЕ - ДНЕПР-1. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА