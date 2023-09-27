Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Три гола из офсайда, тяжелая травма и пенальти. Полесье прошло Днепр-1
Кубок Украины
Полесье
27.09.2023 15:00 – FT 1 : 1
5 : 4 Серия пенальти Серия пенальти
Днепр-1
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Кубок Украины
27 сентября 2023, 17:51 | Обновлено 27 сентября 2023, 18:05
1418
3

Три гола из офсайда, тяжелая травма и пенальти. Полесье прошло Днепр-1

Командам не хватило основного времени, чтобы определить победителя

27 сентября 2023, 17:51 | Обновлено 27 сентября 2023, 18:05
1418
3
Три гола из офсайда, тяжелая травма и пенальти. Полесье прошло Днепр-1
СК «Днепр-1»

В среду, 27 сентября, состоялся матч 1/8 финала Кубка Украины по футболу, в котором встретились житомирское «Полесье» и днепровский «Днепр-1». Поединок, который прошел на поле Центрального стадиона «Полесье» в Житомире, завершился победой хозяев поля в серии пенальти.

Отчет о матче ожидайте позже...

Кубок Украины. 1/8 финала.

«Полесье» – «Днепр-1» – 1:1 (пенальти - 5:4)

Кушниренко (90+1) - Адамюк (78)

Ариелсон (42), Чоботенко (65), Гитченко (66) – Сваток (55), Максимов (55, тренер), Сарапий (62).

«Полесье»: Бойко, Гитченко, Чоботенко, Шаповал, Кравченко, Крушинский (Кушниренко, 46), Огиря (Танковский, 46), Козак, Янаков (Макуана, 46), Мустафаев (Грицук, 74), Ариелсон (Назаренко, 84).

«Днепр-1»: Волынец, Кравец (Мирошниченко, 95), Сарапий, Сваток, Адамюк (Пурита, 79), Рубчинский, Бабенко, Леднев (Пирес, 72), Пихаленок, Гуцуляк, Когут (Кивинда, 72, Танчик, 106).

Арбитр: Александр Омельченко (Славянск).

Центральный городской стадион "Полесье" (Житомир).

ПОЛЕСЬЕ - ДНЕПР-1. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

По теме:
ФОТО. Может быть страшная травма. Лидер Полесья Назаренко повредил колено
Черноморец – Кривбасс. Стали известны стартовые составы
Кубок Украины. Перволиговая Виктория выбила Минай и вышла в 1/4 финала
Кубок Украины по футболу Полесье Житомир Днепр-1 Полесье - Днепр-1 отчеты
Источник Sport.ua
Оцените материал
(6)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Артем ФЕДЕЦКИЙ: «Мне противно даже смотреть на Цыганыка»
Футбол | 26 сентября 2023, 17:27 5
Артем ФЕДЕЦКИЙ: «Мне противно даже смотреть на Цыганыка»
Артем ФЕДЕЦКИЙ: «Мне противно даже смотреть на Цыганыка»

Экс-игрок «Днепра» – о поведении известного журналиста

«Это моя позиция». Цыганык рассказал, почему поддержал Коломойского
Футбол | 26 сентября 2023, 16:22 43
«Это моя позиция». Цыганык рассказал, почему поддержал Коломойского
«Это моя позиция». Цыганык рассказал, почему поддержал Коломойского

Журналист снова выступил с речью

Гарри Кейн забил три мяча в матче, но ему не засчитывают хет-трик. Почему?
Футбол | 27.09.2023, 06:59
Гарри Кейн забил три мяча в матче, но ему не засчитывают хет-трик. Почему?
Гарри Кейн забил три мяча в матче, но ему не засчитывают хет-трик. Почему?
Дмитрий МИХАЙЛЕНКО: «Шахтер находится в поиске, а Динамо будет чемпионом»
Футбол | 27.09.2023, 12:11
Дмитрий МИХАЙЛЕНКО: «Шахтер находится в поиске, а Динамо будет чемпионом»
Дмитрий МИХАЙЛЕНКО: «Шахтер находится в поиске, а Динамо будет чемпионом»
Польша не будет играть против российских юношеских команд
Футбол | 27.09.2023, 15:12
Польша не будет играть против российских юношеских команд
Польша не будет играть против российских юношеских команд
Комментарии 3
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Alexander Киев
Ответить
0
Привет
Дааааааа, браво, Полесье не Шмолесье, Металлист прошло, ну и хорошо
Ответить
0
u6464u
Згоріла хата гори й сарай  це стосовно -1
Ответить
-1
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Довбик забивает, Забарный, Миколенко, Цыганков привозят, Мудрик создает
Довбик забивает, Забарный, Миколенко, Цыганков привозят, Мудрик создает
25.09.2023, 17:17 3
Футбол
Дожали на опыте. Шахтер переиграл Верес в Кубке Украины
Дожали на опыте. Шахтер переиграл Верес в Кубке Украины
26.09.2023, 18:55 75
Футбол
Цыганык в суде заявил о готовности взять Коломойского на поруки
Цыганык в суде заявил о готовности взять Коломойского на поруки
25.09.2023, 17:45 121
Футбол
ВИДЕО. На автопилоте? Мане начал праздновать гол с прыжка на Фирмино
ВИДЕО. На автопилоте? Мане начал праздновать гол с прыжка на Фирмино
25.09.2023, 21:05 5
Футбол
У тренера сборной Украины по хоккею обнаружили российский паспорт
У тренера сборной Украины по хоккею обнаружили российский паспорт
26.09.2023, 16:49 3
Хоккей
Милевский в больнице, Цыганык и Коломойский, Ребров назвал состав сборной
Милевский в больнице, Цыганык и Коломойский, Ребров назвал состав сборной
26.09.2023, 06:13
Другие виды
Месси рассказал о болезненном решении, которое он принял при переезде
Месси рассказал о болезненном решении, которое он принял при переезде
26.09.2023, 11:45 1
Футбол
МИЧЕЛ: «Цель Жироны – не попасть в еврокубки, а остаться в Ла Лиге»
МИЧЕЛ: «Цель Жироны – не попасть в еврокубки, а остаться в Ла Лиге»
26.09.2023, 14:48 7
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем