В среду, 27 сентября, состоится матч 1/8 финала Кубка Украины по футболу, в котором встретятся житомирское «Полесье» и днепровский «Днепр-1». Поединок пройдет на поле Центрального стадиона «Полесье» в Житомире. Начало запланировано на 15:00.

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«Полесье» вступило в борьбу за Кубок Украины с третьего предварительного этапа. Подопечные Юрия Калитвинцева на этой стадии выиграли со счетом 2:0 у «Агробизнеса» (г. Волочиск Хмельницкой области). Для «Днепра-1» стадия 1/8 финала будет стартовой на пути к национальному кубковому трофею.

«Полесье» и «Днепр-1» встречались во втором туре текущего сезона УПЛ. В этом матче днепряне получили численное преимущество уже на 20-й минуте, когда за фол перед штрафной площадкой был удален полузащитник «Полесья» Кушниренко. Однако этот фактор не помог тогда еще подопечным Александра Кучера добиться легкой победы. Вырвать ее удалось в компенсированное арбитром время ко второму тайму.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Полесье» – «Днепр-1», за которой можно будет следить в украинской версии сайта.