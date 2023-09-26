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Кубок Украины
Полесье
27.09.2023 15:00 - : -
Днепр-1
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Кубок Украины
26 сентября 2023, 20:34 | Обновлено 26 сентября 2023, 20:35
56
0

Полесье – Днепр-1. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией матча 1/8 финала Кубка Украины

26 сентября 2023, 20:34 | Обновлено 26 сентября 2023, 20:35
56
0
Полесье – Днепр-1. Текстовая трансляция матча
СК «Днепр-1»

В среду, 27 сентября, состоится матч 1/8 финала Кубка Украины по футболу, в котором встретятся житомирское «Полесье» и днепровский «Днепр-1». Поединок пройдет на поле Центрального стадиона «Полесье» в Житомире. Начало запланировано на 15:00.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

«Полесье» вступило в борьбу за Кубок Украины с третьего предварительного этапа. Подопечные Юрия Калитвинцева на этой стадии выиграли со счетом 2:0 у «Агробизнеса» (г. Волочиск Хмельницкой области). Для «Днепра-1» стадия 1/8 финала будет стартовой на пути к национальному кубковому трофею.

«Полесье» и «Днепр-1» встречались во втором туре текущего сезона УПЛ. В этом матче днепряне получили численное преимущество уже на 20-й минуте, когда за фол перед штрафной площадкой был удален полузащитник «Полесья» Кушниренко. Однако этот фактор не помог тогда еще подопечным Александра Кучера добиться легкой победы. Вырвать ее удалось в компенсированное арбитром время ко второму тайму.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Полесье» – «Днепр-1», за которой можно будет следить в украинской версии сайта.

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Кубок Украины по футболу текстовая трансляция Полесье Житомир Днепр-1
Источник Sport.ua
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