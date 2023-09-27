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Кубок Украины
Полесье
27.09.2023 15:00 - : -
Днепр-1
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Кубок Украины
27 сентября 2023, 01:49 | Обновлено 27 сентября 2023, 01:55
39
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Полесье – Днепр-1. Прогноз и анонс на матч Кубка Украины

Победа в Кубке для имиджа лишней не будет для обеих команд

27 сентября 2023, 01:49 | Обновлено 27 сентября 2023, 01:55
39
0
Полесье – Днепр-1. Прогноз и анонс на матч Кубка Украины
СК Днепр-1

В среду, 27 сентября, состоится матч 1/8 финала Кубка Украины по футболу, в котором будут играть житомирское «Полесье» и «Днепр-1». Игра пройдет на поле Центрального стадиона «Полесье» в Житомире, начало – в 15.00.

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Полесье

1/8 финала Кубка Украины – лучший результат в истории клуба в розыгрыше национального Кубка. Житомирская команда в этом сезоне не установила для себя такое достижение. а только повторила. Впервые в 1/8 финала «Полесье» играло еще в сезоне 2000/2001. С тех пор произошло очень много всего разного, теперь – новый виток истории.

Житомир уже прошел одного соперника в этом году – был в предыдущем раунде преодолен волочиcкий «Агробизнес» со счетом 2:0.

Особой игра станет для Александра Назаренко, Владислава Танковского, Владислава Шаповала и Никиты Кравченко. Все они в свое время носили футболку «Днепра-1». Пожалуй, самой принципиальной станет встреча именно для первого, учитывая, с каким скандалом Назаренко переходил с Днепра-1» в «Полесье».

«Готовимся в хорошем настроении. Будем играть с достаточно хорошим соперником. Одну игру проиграли в чемпионате и нам нужно доказать, что это была случайность. Для нас Кубок важен и мы будем играть на результат. Все знают, что «Днепр-1» в прошлом сезоне занял второе место. Что о них можно сказать? Достаточно сильная команда, имеющая хороших футболистов, пришел новый тренер. Сейчас они выиграли игру в чемпионате, думаю, они тоже в хорошем настроении. Поэтому, я думаю, что игра будет очень хорошей», – поделился ожиданиями от игры полузащитник «Полесьz» Денис Янаков.

Днепр-1

О том, что «Днепр-1» в этом сезоне вылетел из трех еврокубков, уже было писано-переписано, поэтому еще раз на этом не будем останавливаться. отметим только, что «днепрянам» повезло, поскольку благодаря высокому рейтингу они до сих пор не стартовали в розыгрыше национального Кубка, ведь существовала бы вероятность, что на фоне неудачного старта Кубок бы уже для подопечных теперь Кривенцова закончился.

Лучшими результатами днепровского коллектива в турнире является участие в двух полуфиналах – сезоны 2017/2018 и 2018/2019. Лучшим игроком турнира в своей команде является Игорь Когут – ему принадлежит и рекорд по количеству матчей (17), и первое место в списке бомбардиров (вместе со Станиславом Кулишем, у обоих по 5 голов), и лидерство по системе гол плюс пас (5+2).

Статистика встреч

Между собой команды провели один официальный поединок – на старте текущего чемпионата. В нем счет открыли днепровские футболисты в середине второго тайма усилиями Пихаленка, в конце сравнял счет Янаков, но уже в добавленное время Бабенко все же вырвал для «Днепра-1» победу

Ориентировочные составы

«Полесье»: Кудрик - Морозко, Шабанов, Чоботенко, Смоляков - Огиря, Танковский - Назаренко, Грицук, Макуана - Ариэлсон.

«Днепр-1»: Кинарейкин - Танчик, Сваток, Сарапий, Кравец - Бабенко, Горин - Пурита, Когут, Пасич - Филиппов.

Прогноз на противостояние

Предположим, что обе команды забьют, но гости все же склонят чашу весов в свою пользу.

27 сентября, среда

«Полесье» – «Днепр-1»
ТВ-трансляция на клубном YouTube-канале «Полесье»
Арбитр: Александр Омельченко (Слов)
ПОЛЕСЬЕ - ДНЕПР-1. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА
Прогноз Sport.ua — 1:2

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Полесье Житомир Днепр-1 Полесье - Днепр-1 Кубок Украины по футболу прогнозы
Сергей Рипьюк
Сергей Рипьюк Sport.ua
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