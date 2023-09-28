Юрий КАЛИТВИНЦЕВ: «Доволен тем, как играли против серебряного призера УПЛ»

Главный тренер житомирского полесья «Полесье» Юрий Калитвинцев поделился мнениями по поводу матча Кубка Украины против «Днепра-1».

«Болельщики увидели действительно кубковый матч. Было все: карточки, пенальти. Это именно то, что интересует болельщиков. Было очень большое напряжение. Я доволен характером, я доволен тем, как мы играли против серебряного призера УПЛ. Для нас это экзамен и мы его хорошо прошли», – сказал Калитвинцев.

Напомним, что основное время встречи завершилось вничью 1:1, а в серии пенальти житомиряне победили со счетом 5:4.