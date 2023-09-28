Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Юрий КАЛИТВИНЦЕВ: «Доволен тем, как играли против серебряного призера УПЛ»
Кубок Украины
28 сентября 2023, 08:04 | Обновлено 28 сентября 2023, 08:33
349
0

Юрий КАЛИТВИНЦЕВ: «Доволен тем, как играли против серебряного призера УПЛ»

Главный тренер «Полесья» – о матче против «Днепра-1»

28 сентября 2023, 08:04 | Обновлено 28 сентября 2023, 08:33
349
0
Юрий КАЛИТВИНЦЕВ: «Доволен тем, как играли против серебряного призера УПЛ»
ФК Полісся. Юрий Калитвинцев

Главный тренер житомирского полесья «Полесье» Юрий Калитвинцев поделился мнениями по поводу матча Кубка Украины против «Днепра-1».

«Болельщики увидели действительно кубковый матч. Было все: карточки, пенальти. Это именно то, что интересует болельщиков. Было очень большое напряжение. Я доволен характером, я доволен тем, как мы играли против серебряного призера УПЛ. Для нас это экзамен и мы его хорошо прошли», – сказал Калитвинцев.

Напомним, что основное время встречи завершилось вничью 1:1, а в серии пенальти житомиряне победили со счетом 5:4.

По теме:
Александр СЛОБОДЯН: «Победа над Динамо скоро забудется, будем идти дальше»
Богдан КУШНИРЕНКО: «Новый главный тренер еще не успел что-либо изменить»
Денис БОЙКО: «Хочу поблагодарить нашего тренера вратарей»
Кубок Украины по футболу пресс-конференция Полесье Житомир Днепр-1 Юрий Калитвинцев
Источник ФК Полесье
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Столичная сенсация. Оболонь выбила Динамо из 1/8 финала Кубка Украины
Футбол | 27 сентября 2023, 19:02 203
Столичная сенсация. Оболонь выбила Динамо из 1/8 финала Кубка Украины
Столичная сенсация. Оболонь выбила Динамо из 1/8 финала Кубка Украины

Команда Валерия Иващенко удержала победный счет в тяжелом матче

В команду требуется Product manager
Футбол | 27 сентября 2023, 14:54 0
В команду требуется Product manager
В команду требуется Product manager

Любовь к спорту точно будет плюсом

Топ-100 тренеров по версии FourFourTwo: Лобановский – 10-й, Луческу – 87-й
Футбол | 27.09.2023, 09:49
Топ-100 тренеров по версии FourFourTwo: Лобановский – 10-й, Луческу – 87-й
Топ-100 тренеров по версии FourFourTwo: Лобановский – 10-й, Луческу – 87-й
Один из лучших в матче. Известна оценка Мудрика за матч с Брайтоном
Футбол | 28.09.2023, 01:56
Один из лучших в матче. Известна оценка Мудрика за матч с Брайтоном
Один из лучших в матче. Известна оценка Мудрика за матч с Брайтоном
Определены 7 из 8 четвертьфиналистов. Итоги игрового дня Кубка Украины
Футбол | 28.09.2023, 06:25
Определены 7 из 8 четвертьфиналистов. Итоги игрового дня Кубка Украины
Определены 7 из 8 четвертьфиналистов. Итоги игрового дня Кубка Украины
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Артем ФЕДЕЦКИЙ: «Мне противно даже смотреть на Цыганыка»
Артем ФЕДЕЦКИЙ: «Мне противно даже смотреть на Цыганыка»
26.09.2023, 17:27 5
Футбол
Джон Фьюри изменил прогноз на бой Уайлдер – Джошуа: «Он его нокаутирует»
Джон Фьюри изменил прогноз на бой Уайлдер – Джошуа: «Он его нокаутирует»
26.09.2023, 10:59
Бокс
С помощью гола Довбика. Жирона обыграла Вильярреал и лидирует в Ла Лиге
С помощью гола Довбика. Жирона обыграла Вильярреал и лидирует в Ла Лиге
27.09.2023, 21:59 27
Футбол
«Довбик – украинский Холанд». Фаны Жироны – в восторге от Артема и Виктора
«Довбик – украинский Холанд». Фаны Жироны – в восторге от Артема и Виктора
28.09.2023, 07:00 6
Футбол
Руис назвал единственного человека, с которым хочет драться
Руис назвал единственного человека, с которым хочет драться
27.09.2023, 09:58
Бокс
Три гола из офсайда, тяжелая травма и пенальти. Полесье прошло Днепр-1
Три гола из офсайда, тяжелая травма и пенальти. Полесье прошло Днепр-1
27.09.2023, 17:51 7
Футбол
Гарри Кейн забил три мяча в матче, но ему не засчитывают хет-трик. Почему?
Гарри Кейн забил три мяча в матче, но ему не засчитывают хет-трик. Почему?
27.09.2023, 06:59 4
Футбол
Юрай САНИТРА: «Жаль, что с Пидручным случилась такая ситуация»
Юрай САНИТРА: «Жаль, что с Пидручным случилась такая ситуация»
27.09.2023, 14:20
Биатлон
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем