Кубок Украины
Кубок Украины27 сентября 2023, 20:27 | Обновлено 27 сентября 2023, 20:45
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Полесье – Днепр-1 – 1:1 (пен. 5:4). Видео голов и обзор матча
Смотрите видеообзор 1/8 финала Кубка Украины
27 сентября 2023, 20:27 | Обновлено 27 сентября 2023, 20:45
471
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В среду, 27 сентября, состоялся матч 1/8 финала Кубка Украины по футболу, в котором встречались житомирское Полесье и Днепр-1.
Поединок, прошедший на поле Центрального стадиона «Полесье» в Житомире, завершился победой хозяев поля в серии пенальти.
Кубок Украины. 1/8 финала, 27 сентября
15:00. Полесье – Днепр-1 – 1:1 (пен. 5:4)
Голы: Кушниренко, 90+1 – Адамюк, 78
Видеообзор матча
События матча
121’
ГОЛ ! С пенальти забил Артем Козак (Полесье).
121’
ГОЛ ! С пенальти забил Эдуард Сарапий (Днепр-1).
121’
ГОЛ ! С пенальти забил Вячеслав Танковский (Полесье).
121’
ГОЛ ! С пенальти забил Valentyn Rubchynskyi (Днепр-1).
121’
ГОЛ ! С пенальти забил Vladyslav Shapoval (Полесье).
121’
ГОЛ ! С пенальти забил Ruslan Babenko (Днепр-1).
121’
ГОЛ ! С пенальти забил Василий Грицук (Полесье).
121’
ГОЛ ! С пенальти забил Александр Пихаленок (Днепр-1).
121’
ГОЛ ! С пенальти забил Богдан Кушниренко (Полесье).
90’
ГОЛ ! Мяч забил Богдан Кушниренко (Полесье).
77’
ГОЛ ! Мяч забил Volodymyr Adamyuk (Днепр-1).
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