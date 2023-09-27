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Кубок Украины
Полесье
27.09.2023 15:00 – FT 1 : 1
5 : 4 Серия пенальти Серия пенальти
Днепр-1
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Кубок Украины
27 сентября 2023, 20:27 | Обновлено 27 сентября 2023, 20:45
471
0

Полесье – Днепр-1 – 1:1 (пен. 5:4). Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор 1/8 финала Кубка Украины

27 сентября 2023, 20:27 | Обновлено 27 сентября 2023, 20:45
471
0
Полесье – Днепр-1 – 1:1 (пен. 5:4). Видео голов и обзор матча
СК Днепр-1

В среду, 27 сентября, состоялся матч 1/8 финала Кубка Украины по футболу, в котором встречались житомирское Полесье и Днепр-1.

Поединок, прошедший на поле Центрального стадиона «Полесье» в Житомире, завершился победой хозяев поля в серии пенальти.

Кубок Украины. 1/8 финала, 27 сентября

15:00. Полесье – Днепр-1 – 1:1 (пен. 5:4)

Голы: Кушниренко, 90+1 – Адамюк, 78

Видеообзор матча

События матча

121’
ГОЛ ! С пенальти забил Артем Козак (Полесье).
121’
ГОЛ ! С пенальти забил Эдуард Сарапий (Днепр-1).
121’
ГОЛ ! С пенальти забил Вячеслав Танковский (Полесье).
121’
ГОЛ ! С пенальти забил Valentyn Rubchynskyi (Днепр-1).
121’
ГОЛ ! С пенальти забил Vladyslav Shapoval (Полесье).
121’
ГОЛ ! С пенальти забил Ruslan Babenko (Днепр-1).
121’
ГОЛ ! С пенальти забил Василий Грицук (Полесье).
121’
ГОЛ ! С пенальти забил Александр Пихаленок (Днепр-1).
121’
ГОЛ ! С пенальти забил Богдан Кушниренко (Полесье).
90’
ГОЛ ! Мяч забил Богдан Кушниренко (Полесье).
77’
ГОЛ ! Мяч забил Volodymyr Adamyuk (Днепр-1).
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Кубок Украины по футболу Полесье Житомир Днепр-1 Полесье - Днепр-1 видео голов и обзор
Источник Sport.ua
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