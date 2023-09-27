Полесье – Днепр-1 – 1:1 (пен. 5:4). Видео голов и обзор матча

В среду, 27 сентября, состоялся матч 1/8 финала Кубка Украины по футболу, в котором встречались житомирское Полесье и Днепр-1.

Поединок, прошедший на поле Центрального стадиона «Полесье» в Житомире, завершился победой хозяев поля в серии пенальти.

Кубок Украины. 1/8 финала, 27 сентября

15:00. Полесье – Днепр-1 – 1:1 (пен. 5:4)

Голы: Кушниренко, 90+1 – Адамюк, 78

Видеообзор матча