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Днепр-1
06.08.2023 15:00 – FT 2 : 1
Полесье
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Украина. Премьер лига
06 августа 2023, 17:01 | Обновлено 06 августа 2023, 17:40
1218
10

Без Довбика уже сложно. Днепр-1 дожал Полесье в Ужгороде

Команда Александра Кучера подавляющую часть игрового времени играла в большинстве

06 августа 2023, 17:01 | Обновлено 06 августа 2023, 17:40
1218
10
Без Довбика уже сложно. Днепр-1 дожал Полесье в Ужгороде
УПЛ

Отчет о матче ожидайте позже.

Украинская Премьер-лига. 2-й тур.

«Днепр-1» – «Полесье» - 2:1

Пихаленок, 61, Бабенко, 90+1 – Янаков, 88 (пен.)

Пасич, 36, Адамюк, 46, Сарапий, 80, Бланко, 90+3 – Танковский, 33, Крушинский, 90+3

Кушниренко, 20 (грубый фол)

«Днепр-1»: Кинарейкин – Каплиенко, Сарапий, Адамюк, Е. Пасич (Танчик, 46) – Бланко, Бабенко – Рубчинский (Когут, 63), Пихаленок, Мирошниченко (Сваток, 66) – Третьяков (Кивинда, 63).

«Полесье»: Кудрик – Смоляков, Шабанов, Чоботенко, Кравченко – Огиря, Кушниренко – Макуана, Танковский (Крушинский, 64), Козак (Назаренко, 46) – Будковский (Янаков, 76).

Арбитр: Денис Шурман (Киевская обл.).

Стадион: «Авангард» (Ужгород).

Удары (в створ): 15 (8) – 7 (4)
Угловые: 11 – 4
Оффсайды: 1 – 1.

ДНЕПР-1 - ПОЛЕСЬЕ. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

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чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Полесье Житомир Днепр-1 Днепр-1 - Полесье отчеты
Александр Снитко
Александр Снитко Sport.ua
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Комментарии 10
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AleksDnipro
З перемогою. Гра гівно. Перемогли через клас футболістів. Кучер "Камон плей" － тренер-мотиватор, але ніяк не тренер-тактик.
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+7
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Vitaliy Shevchenko
Нікого Дніпро-1 не дотиснув, перемога на фарті. А якщо згадати коли було вилучення суперника, фізрук в своєму репертуарі. Далі буде...
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+5
King8619
Треба з Поліссям тренерами помінятись, тоді гра піде.. 
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0
Remark
Без Довбика забили два мяча! Тут дело не в нем. А в целом, в игре команды. Она в этом матче была нудотной. Полесье было куда острее, даже играя в десятером.
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380681717455
В Житомирі буде відповідь
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