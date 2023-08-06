Без Довбика уже сложно. Днепр-1 дожал Полесье в Ужгороде
Команда Александра Кучера подавляющую часть игрового времени играла в большинстве
Отчет о матче ожидайте позже.
Украинская Премьер-лига. 2-й тур.
«Днепр-1» – «Полесье» - 2:1
Пихаленок, 61, Бабенко, 90+1 – Янаков, 88 (пен.)
Пасич, 36, Адамюк, 46, Сарапий, 80, Бланко, 90+3 – Танковский, 33, Крушинский, 90+3
Кушниренко, 20 (грубый фол)
«Днепр-1»: Кинарейкин – Каплиенко, Сарапий, Адамюк, Е. Пасич (Танчик, 46) – Бланко, Бабенко – Рубчинский (Когут, 63), Пихаленок, Мирошниченко (Сваток, 66) – Третьяков (Кивинда, 63).
«Полесье»: Кудрик – Смоляков, Шабанов, Чоботенко, Кравченко – Огиря, Кушниренко – Макуана, Танковский (Крушинский, 64), Козак (Назаренко, 46) – Будковский (Янаков, 76).
Арбитр: Денис Шурман (Киевская обл.).
Стадион: «Авангард» (Ужгород).
Удары (в створ): 15 (8) – 7 (4)
Угловые: 11 – 4
Оффсайды: 1 – 1.
ДНЕПР-1 - ПОЛЕСЬЕ. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА
Температура: 21°C
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