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Чемпионат Украины
Днепр-1
06.08.2023 15:00 – FT 2 : 1
Полесье
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Украина. Премьер лига
06 августа 2023, 18:02 | Обновлено 06 августа 2023, 18:07
319
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КУЧЕР: «Желания было много, но и много ошибок»

Наставник «Днепра-1» – о победе над «Полесьем»

06 августа 2023, 18:02 | Обновлено 06 августа 2023, 18:07
319
0
КУЧЕР: «Желания было много, но и много ошибок»
СК Днепр-1. Александр Кучер

Главный тренер «Днепра-1» Александр Кучер дал оценку матчу с «Полесьем» (2:1) во 2-м туре чемпионата Украины.

– Очень тяжелая игра для нас получилась. Первый матч в чемпионате был эмоциональным. Видно, что желания было много, но и много было ошибок в простых ситуациях. Особенно много ошибались при передачах мяча. Конечно, когда мы вели 1:0, то надо было забить еще один гол и тогда бы не было такой нервной концовки и все проходило бы в спокойном русле. Но и команда соперника все это понимает, поэтому они в конце матча начали много грузить вперед, что и принесло им успех – сначала штрафной, а затем и пенальти. Все это было из-за наших ошибок. Мы где-то в середине обрезались, кто-то подскользнулся и упал... Но надо и понимать, что против нас играла очень хорошая команда. Да, они только вышли из Первой лиги, но они хорошо укомплектовались, у них хороший тренер, который умеет ставить игру. И сегодня они показали не только характер, а очень хорошо защищались и искали свой шанс в нападении, и нашли его. Хорошо, что все закончилось так. Мы забили очень нужный гол – Бабенко удачно попал, но, как говорится, везет сильнейшим.

– Кто теперь будет основным форвардом «Днепра-1» – Гуцуляк, Кивинда или Третьяков?

– Будем смотреть, кто будет лучше выглядеть. У Третьякова тоже было повреждение и он пропустил много, и не прошел с нами все сборы. Сейчас он восстановился, но конечно, что надо набрать функциональные кондиции, тогда будет лучше. Да, есть и Гуцуляк, и Кивинда, и Танчик. Есть кому сыграть, но надо искать оптимальный какой-то состав.

– Что случилось с Мирошниченко?

– Он попросил замену, почувствовал боль в задней поверхности бедра. Сделаем медосмотр и посмотрим, как он будет себя почивать. В целом, да все более-менее в строю, кроме Волынца.

– А что у Кравца?

– Он уже завтра будет тренироваться в общей группе.

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Источник СК Днепр-1
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