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Полесье
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Украина. Премьер лига
05 августа 2023, 23:07 |
82
0

Днепр-1 – Полесье. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией поединка 2-го тура Украинской Премьер-лиги

05 августа 2023, 23:07 |
82
0
Днепр-1 – Полесье. Текстовая трансляция матча
СК Днепр-1

В воскресенье, 5-го августа, состоится поединок 2-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сразятся днепровский «Днепр-1» и житомирское «Полесье». Матч пройдет в Ужгороде, на поле стадиона «Авангард», начало в 15:00.

Команда Александра Кучера еще не успела стартовать в национальном первенстве, но уже успела вылететь из квалификации Лиги чемпионов УЕФА. И пока СК готовится к пражской «Славии» и отходит от неудачи в играх против греческого «Панатинайкоса», на внутренней арене «серебряных» призеров ожидает очень тяжелое испытание. «Полесье» распахнуло двери своих выступлений в УПЛ безальтернативной победой над «Вересом» (2:0), и теперь хочет сразу замахнуться на большее.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Днепр-1» – «Полесье», за которой можно следить в украинской версии сайта.

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Днепр-1 Днепр-1 - Полесье Полесье Житомир текстовая трансляция чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига
Александр Снитко
Александр Снитко Sport.ua
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