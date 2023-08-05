В воскресенье, 5-го августа, состоится поединок 2-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сразятся днепровский «Днепр-1» и житомирское «Полесье». Матч пройдет в Ужгороде, на поле стадиона «Авангард», начало в 15:00.

Команда Александра Кучера еще не успела стартовать в национальном первенстве, но уже успела вылететь из квалификации Лиги чемпионов УЕФА. И пока СК готовится к пражской «Славии» и отходит от неудачи в играх против греческого «Панатинайкоса», на внутренней арене «серебряных» призеров ожидает очень тяжелое испытание. «Полесье» распахнуло двери своих выступлений в УПЛ безальтернативной победой над «Вересом» (2:0), и теперь хочет сразу замахнуться на большее.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Днепр-1» – «Полесье», за которой можно следить в украинской версии сайта.