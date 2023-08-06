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Чемпионат Украины
Днепр-1
06.08.2023 15:00 – FT 2 : 1
Полесье
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Украина. Премьер лига
06 августа 2023, 17:21 | Обновлено 06 августа 2023, 17:27
809
1

Днепр-1 – Полесье – 2:1. Чудесное спасение. Видео голов и обзор матча

Смотрите лучшие моменты матча 2 тура УПЛ

06 августа 2023, 17:21 | Обновлено 06 августа 2023, 17:27
809
1
Днепр-1 – Полесье – 2:1. Чудесное спасение. Видео голов и обзор матча
СК Днепр-1

В воскресенье, 6 августа, состоялся матч 2 тура украинской Премьер-лиги, в котором сыграли «Днепр-1» и житомирское «Полесье».

Украинская Премьер-лига. 2-й тур.

«Днепр-1» – «Полесье» - 2:1

Пихаленок, 61, Бабенко, 90+1 – Янаков, 88 (пен.)

Кушниренко, 20 (грубый фол)

«Днепр-1»: Кинарейкин – Каплиенко, Сарапий, Адамюк, Е. Пасич (Танчик, 46) – Бланко, Бабенко – Рубчинский (Когут, 63), Пихаленок, Мирошниченко (Сваток, 66) – Третьяков (Кивинда, 63).

Запасные: Макс Валеф, Горбунов, Пурита, Горин, Гаджиев, Билл.

«Полесье»: Кудрик – Смоляков, Шабанов, Чоботенко, Кравченко – Огиря, Кушниренко – Макуана, Танковский (Крушинский, 64), Козак (Назаренко, 46) – Будковский (Янаков, 76).

Обзор матча

Видео гола Пихаленка

Видео гола Янакова

Видео гола Бабенко

События матча

90’ +1
ГОЛ ! Мяч забил Ruslan Babenko (Днепр-1).
87’
ГОЛ ! С пенальти забил Денис Янаков (Полесье).
63’
ГОЛ ! Мяч забил Александр Пихаленок (Днепр-1).
20’
Богдан Кушниренко (Полесье) получает красную карточку.
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Источник Sport.ua
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Господин UAF
Почти весь матч в большинстве отскочили пердята🤣
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