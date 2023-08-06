Днепр-1 – Полесье – 2:1. Чудесное спасение. Видео голов и обзор матча
Смотрите лучшие моменты матча 2 тура УПЛ
В воскресенье, 6 августа, состоялся матч 2 тура украинской Премьер-лиги, в котором сыграли «Днепр-1» и житомирское «Полесье».
Украинская Премьер-лига. 2-й тур.
«Днепр-1» – «Полесье» - 2:1
Пихаленок, 61, Бабенко, 90+1 – Янаков, 88 (пен.)
Кушниренко, 20 (грубый фол)
«Днепр-1»: Кинарейкин – Каплиенко, Сарапий, Адамюк, Е. Пасич (Танчик, 46) – Бланко, Бабенко – Рубчинский (Когут, 63), Пихаленок, Мирошниченко (Сваток, 66) – Третьяков (Кивинда, 63).
Запасные: Макс Валеф, Горбунов, Пурита, Горин, Гаджиев, Билл.
«Полесье»: Кудрик – Смоляков, Шабанов, Чоботенко, Кравченко – Огиря, Кушниренко – Макуана, Танковский (Крушинский, 64), Козак (Назаренко, 46) – Будковский (Янаков, 76).
Обзор матча
Видео гола Пихаленка
Видео гола Янакова
Видео гола Бабенко
События матча
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