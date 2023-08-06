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Днепр-1
06.08.2023 15:00 - : -
Полесье
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Украина. Премьер лига
06 августа 2023, 00:01 | Обновлено 06 августа 2023, 00:14
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Днепр-1 – Полесье. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины

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06 августа 2023, 00:01 | Обновлено 06 августа 2023, 00:14
150
0
Днепр-1 – Полесье. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
СК Днепр-1

В воскресенье, 6 августа, в Ужгороде на стадионе «Авангард» состоится матч второго тура Украинской Премьер-лиги по футболу, в котором сыграют днепровский «Днепр-1» и житомирское «Полесье». Стартовый свисток рефери Дениса Шурмана из Киевской области прозвучит в 15:00 по киевскому времени.

Днепр-1


«Серебряный» призер национального первенства по итогам прошлого футбольного года получил свое законное право принять участие во втором раунде квалификации Лиги чемпионов УЕФА, однако ничего хорошего из этого не вышло. «Днепр-1» впервые выступал участие на данном этапе главного еврокубкового клубного состязания Старого Света, но после пары встреч против греческого «Панатинайкоса» мы, в лучшем случае, соберем приблизительно половину тайма качественной игры команды Александра Кучера.

Итог этих похождения днепрян прост – понижение до уровня Лиги Европы с сопутствующим продвижением по турнирной сетке на один шаг. Дальше будет чешская «Славия», и от встречи с ней также ничего хорошего ждать не приходится. А тут еще и свежие новости трансферного рынка подоспели – лучший бомбардир прошлого сезона УПЛ Артем Довбик прошел медицинское обследование перед трансфером в испанскую «Жирону», который обещает стать для этого клуба рекордным.

И если кто-то из болельщиков может сказать: «Ну, наконец-то отпустили», то у Кучера теперь большая проблема с поиском замены должного уровня одному из двух своих лучших футболистов. Добавим сюда еще и тот факт, что Александр Пихаленок находится не в оптимальных кондициях из-за травмы перед началом сезона, и получается совсем уж грустная картина. Из-за логистических трудностей «Днепр-1» еще не стартовал в новом сезоне УПЛ, поэтому опыт предстоящей встречи будет для него в диковинку для этой летней кампании. Будет ли на предстоящей игре задействован Довбик – главный вопрос, но если все-таки нет, то заменить Артема попросту некем. Во всяком случае, пока что.

Полесье


И вот в таком разобранном состоянии «Днепр-1» подходит к игре против команды, выступление которой в первом туре казалось чуть ли не наиболее монолитным среди всех коллективов «элиты». Житомир очень долго ждал момента, когда его команда пробьется в наивысший футбольный дивизион страны и, кажется, готов сорвать куш уже в первом подобном сезоне. Во всяком случае, стартовая победа над ровенским «Вересом» (2:0), хоть и не обошлась без неприятных моментов по типу удаления защитника Андрея Гитченко, сделала очень классную рекламу новичкам.

С «Полесьем» действительно придется считаться всем нашим общепризнанным футбольным грандам в этом году, и это совершенно не пустые громкие слова. Посмотрите только на трансферную политику житомирского клуба! Только одних бывших игроков «Днепра-1» у него уже можно насчитать двоих в кадровой обойме: Александр Назаренко и Вячеслав Танковский. А ведь есть еще опытный голкипер Денис Бойко из киевского «Динамо», защитник Никита Кравченко оттуда же, а также бывший форвард донецкого «Шахтера» Филип Будковский. А как раскрылся в первой игре конголезский нападающий Бени Макуана из французского «Монпелье»!

И это был лишь поверхностный обзор кадров, тогда как на каждой позиции Юрий Калитвинцев имеет просто роскошный выбор. Александр Кучер даже в чем-то мог ему позавидовать, потому что выпускать по ходу игры против «Панатинайкоса», даже несмотря на все происки соперников перед матчем, для усиления было попросту некого. А тут еще и Алексей Гуцуляк вместе с Виталием Федоривым дисквалифицированы, поэтому у днепрян кадров станет еще меньше. У «Полесья» удалили опытного Гитченка, но ничего, тот же молодой Борис Крушинский так и просится ему на замену.

История встреч


Футбольные пути «Днепра-1» и «Полесья» ранее не пересекались.

Фемида


Главным арбитром предстоящей игры станет 36-летний Денис Шурман из Киевской области, который на своем счету имеет уже 51 матч в рамках «элитного» дивизиона. Боковыми рефери станут Сергей Приступа и Евгений Петраков, а резервным арбитром отработает Александр Афанасьев. На матче будет присутствовать система VAR во главе с Алексеем Деревинским, которому будет помогать Виктор Матяш. У Шурмана есть опыт проведения матчей с участием «Днепра-1» – 4 победы и 3 поражения, тогда как с «Полесьем» он пересекался два раза – одна победа и одно поражение.

Ориентировочные составы


«Днепр-1»: Волынец – Каплиенко, Сарапий, Сваток, Е. Пасич – Бланко, Бабенко – Рубчинский, Пихаленок, Мирошниченко – Довбик.

«Полесье»: Бойко – Смоляков, Шабанов, Крушинский, Кравченко – Огиря, Кушниренко – Макуана, Танковский, Казак – Будковский.

Прогноз на противостояние


Мы считаем, что в предстоящей игре команды порадуют голами. Нашей ставкой будет позиция – ТБ 2.5 с коэффициентом 2.09.

6 августа, воскресенье

«Днепр-1» – «Полесье»
Ужгород. «Авангард». 15:00
Прямая ТВ-трансляция – УНИАН ТВ
ДНЕПР-1 – ПОЛЕСЬЕ. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА
Арбитр: Денис Шурман (Киевская обл.)
Прогноз Sport.ua – 2:2
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Александр Снитко
Александр Снитко Sport.ua
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