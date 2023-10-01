Динамо не без труда в Киеве справилось с Александрией

«Динамо» и «Александрия» провели матч 9 тура Украинской Премьер-лиги. Встреча прошла в Киеве на стадионе «Динамо» имени В.Лобановского. Игра завершилась победой хозяев поля со счетом 4:2.

Отчет о матче ожидайте позже.

Украинская Премьер-лига. 9-й тур.

«Динамо» – «Александрия» – 4:2

Бражко (15, 83), Ванат (44), Буяльский (93) – Джевани (42), Скорко (47)

Шепелев (94) – Сигеев (14), Скорко (51), Шостак (65), Калитвинцев (71)

«Динамо»: Бущан, Дубинчак, Попов, Сирота, Караваев (Тымчик, 84), Бражко, Андриевский (Шепелев, 71), Буяльский, Волошин (Кабаев, 71), Ярмоленко, Ванат

«Александрия»: Ермаков, Эрнандес (Шостак, 23), Мартынюк, Кравченко, Скорко (Гарькавенко, 76), Смирный, Сигеев, Шулянский (Микитишин, 62), Джевани (Безерра, 62), Калитвинцев, Ковалец (Андрейчук)

Арбитр: Максим Козыряцкий (Запорожье)

Стадион «Динамо» имени В. Лобановского (Киев)

ДИНАМО – АЛЕКСАНДРИЯ. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА