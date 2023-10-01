Динамо не без труда в Киеве справилось с Александрией
Киевляне в конце поединка вырвали победу
«Динамо» и «Александрия» провели матч 9 тура Украинской Премьер-лиги. Встреча прошла в Киеве на стадионе «Динамо» имени В.Лобановского. Игра завершилась победой хозяев поля со счетом 4:2.
Отчет о матче ожидайте позже.
Украинская Премьер-лига. 9-й тур.
«Динамо» – «Александрия» – 4:2
Бражко (15, 83), Ванат (44), Буяльский (93) – Джевани (42), Скорко (47)
Шепелев (94) – Сигеев (14), Скорко (51), Шостак (65), Калитвинцев (71)
«Динамо»: Бущан, Дубинчак, Попов, Сирота, Караваев (Тымчик, 84), Бражко, Андриевский (Шепелев, 71), Буяльский, Волошин (Кабаев, 71), Ярмоленко, Ванат
«Александрия»: Ермаков, Эрнандес (Шостак, 23), Мартынюк, Кравченко, Скорко (Гарькавенко, 76), Смирный, Сигеев, Шулянский (Микитишин, 62), Джевани (Безерра, 62), Калитвинцев, Ковалец (Андрейчук)
Арбитр: Максим Козыряцкий (Запорожье)
Стадион «Динамо» имени В. Лобановского (Киев)
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2 стандарта 2 гола.
2 стандарта Дмнамо само создало сопернику.
Это достает.
Ярмола просто художник.
Кабаев усилил
А Бражко лучший игрок матча.
Приятно смотреть на таблицу лучших бомбардиров упл
Вітаю київські клуби з перемогами, гарний результативний вечір для столичних клубів.
але три гри в запасі.
1. Постараться не терять очки до зимнего перерыва.
2. Зимой СРОЧНО найти нормального центрбека (хотя бы одного).
Такие победы очень важны в борьбе за чемпионство !