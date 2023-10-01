Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Динамо не без труда в Киеве справилось с Александрией
Чемпионат Украины
Динамо Киев
01.10.2023 19:00 – FT 4 : 2
Александрия
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
01 октября 2023, 20:58 | Обновлено 01 октября 2023, 21:04
2039
36

Динамо не без труда в Киеве справилось с Александрией

Киевляне в конце поединка вырвали победу

01 октября 2023, 20:58 | Обновлено 01 октября 2023, 21:04
2039
36
Динамо не без труда в Киеве справилось с Александрией
УПЛ

«Динамо» и «Александрия» провели матч 9 тура Украинской Премьер-лиги. Встреча прошла в Киеве на стадионе «Динамо» имени В.Лобановского. Игра завершилась победой хозяев поля со счетом 4:2.

Отчет о матче ожидайте позже.

Украинская Премьер-лига. 9-й тур.

«Динамо» – «Александрия» – 4:2

Бражко (15, 83), Ванат (44), Буяльский (93) – Джевани (42), Скорко (47)

Шепелев (94) – Сигеев (14), Скорко (51), Шостак (65), Калитвинцев (71)

«Динамо»: Бущан, Дубинчак, Попов, Сирота, Караваев (Тымчик, 84), Бражко, Андриевский (Шепелев, 71), Буяльский, Волошин (Кабаев, 71), Ярмоленко, Ванат

«Александрия»: Ермаков, Эрнандес (Шостак, 23), Мартынюк, Кравченко, Скорко (Гарькавенко, 76), Смирный, Сигеев, Шулянский (Микитишин, 62), Джевани (Безерра, 62), Калитвинцев, Ковалец (Андрейчук)

Арбитр: Максим Козыряцкий (Запорожье)

Стадион «Динамо» имени В. Лобановского (Киев)

ДИНАМО – АЛЕКСАНДРИЯ. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

По теме:
Руслан РОТАНЬ: «Динамо лучше нас. Слухи об отставке не комментирую»
Днепр-1 – Металлист 1925. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Владимир БРАЖКО: «В Кубке не хватило мотивации, пустота. Результат – в УПЛ»
Динамо Киев чемпионат Украины по футболу Александрия Украинская Премьер-лига Динамо - Александрия отчеты
Источник Sport.ua
Оцените материал
(8)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Василий РУНИЧ: «Мы полностью переигрывали Кривбасс, рад первому дублю в УПЛ
Футбол | 01 октября 2023, 20:09 0
Василий РУНИЧ: «Мы полностью переигрывали Кривбасс, рад первому дублю в УПЛ
Василий РУНИЧ: «Мы полностью переигрывали Кривбасс, рад первому дублю в УПЛ

Хавбек «Руха» – о матче с «Кривбассом»

ВИДЕО. Гвоздик нокаутировал Родригеса во 2-м раунде на разогреве у Канело
Бокс | 01 октября 2023, 01:05 2
ВИДЕО. Гвоздик нокаутировал Родригеса во 2-м раунде на разогреве у Канело
ВИДЕО. Гвоздик нокаутировал Родригеса во 2-м раунде на разогреве у Канело

Украинский боксер в Лас-Вегасе одержал 20-ю победу на профи-ринге

Гвоздик в Лас-Вегасе нокаутировал бразильца Родригеса во втором раунде
Бокс | 01.10.2023, 00:45
Гвоздик в Лас-Вегасе нокаутировал бразильца Родригеса во втором раунде
Гвоздик в Лас-Вегасе нокаутировал бразильца Родригеса во втором раунде
Йожеф САБО: «За Динамо сейчас так же печально наблюдать, как и за Шахтером»
Футбол | 01.10.2023, 14:13
Йожеф САБО: «За Динамо сейчас так же печально наблюдать, как и за Шахтером»
Йожеф САБО: «За Динамо сейчас так же печально наблюдать, как и за Шахтером»
ВИДЕО. 60-я победа. Как Канело отправил Чарло в нокдаун в 7-м раунде
Бокс | 01.10.2023, 08:09
ВИДЕО. 60-я победа. Как Канело отправил Чарло в нокдаун в 7-м раунде
ВИДЕО. 60-я победа. Как Канело отправил Чарло в нокдаун в 7-м раунде
Комментарии 36
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Владислав Рейский
Классный матч выдали команды, ДК молодцы, шахтари сегодня в трауре будут оспосля полтавчан и хорошей игры самого титулованного клуба страны.
Ответить
+8
Умник
Александрия 1 момент
2 стандарта 2 гола.
2 стандарта Дмнамо само создало сопернику.
Это достает.
Ярмола просто художник.
Кабаев усилил
А Бражко лучший игрок матча.
Приятно смотреть на таблицу лучших бомбардиров упл
Ответить
+5
ALF🎈
15 за 6 ігор + три матчі в запасі👏👍 ще ближче наблизились до чемпіонства🏆 шанси дуже великі
Вітаю київські клуби з перемогами, гарний результативний вечір для столичних клубів.
Ответить
+5
Александр Шевченко
20 голов за 6 матчей. Атака огонь. Больше трех голов за матч забиваем. Правда 10 пропущенных, деду нужно что-то делать с этими Поповыми- Сиротами
Ответить
+5
Показать Скрыть 4 ответа
Burevestnik
ДК має на три бали менше ніж ШД, але
але три гри в запасі.     
Ответить
+4
Умник
Мы всегда с трудностями. Это ж Динамо
Ответить
+4
Владислав Рейский
Кроты уже минусят 
Ответить
+4
Андрей Залищук
обана, Шахтарю потрібно трохи піднажати щоб друге місце зайняти, чемпіонства їм не бачити
Ответить
+4
Перець
Матч агонь, зараз у кротів почне підгорати пердак
Ответить
+4
Показать Скрыть 1 ответ
FunnyCat_____
Пойду ветку онлайна читать, как там фаны донецкого середняка потные кулачки за Сашку держали 
Ответить
+3
Pavel_i_CO
Всіх з перемогою. Впевнено повертаємо чемпіонство до Києва
Ответить
+3
DK1961
Поздравляю с победой! Но для чемпионства просто необходимо:
1. Постараться не терять очки до зимнего перерыва.
2. Зимой СРОЧНО найти нормального центрбека (хотя бы одного).
Ответить
+3
Показать Скрыть 1 ответ
bossi
Олександрія задихнулась в кінці..Кабаев як буде так грати то лівий фланг його..
Ответить
+3
FunnyCat_____
Молодцы что проявили характер!
Такие победы очень важны в борьбе за чемпионство !
Ответить
+2
Показать Скрыть 2 ответа
Zanregent
Всех с победой но где то повезло... В защите трындец! Нужны нормальные толковые защитники!
Ответить
+1
Показать Скрыть 1 ответ
avk2307
Там уДинамо 6-7 гравців в збірній і ще легіонери практично всі колишні динамівці Бревнолєнко, Лавочкін , Запарний і Запасной  ,а буде більше. Педриньо в збірну не викличуть і Гочу . Ну ще Пенальтіст з Дніпра, а так всі ...
Ответить
0
Юра Шопов
Команда играет пока в молодежный футбол, а не в взрослый, отсутствует дисциплина и порядок, играют  отдельными отрезками, а нужно весь матч 
Ответить
0
Iigor6583
Олександрія,то таке. А чому ж так з Бешікташем було не зіграти ?
Ответить
0
Alexander Киев
Коли там єврокубки, а? Якого числа дінама грає? 
Ответить
-1
Показать Скрыть 1 ответ
bolelschik
Шепелев теперь выходит на поле только за карточками
Ответить
-2
Показать Скрыть 2 ответа
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Усик и Фьюри договорились о бое, Трубин спас Бенфику, Роналду сделал игру
Усик и Фьюри договорились о бое, Трубин спас Бенфику, Роналду сделал игру
30.09.2023, 08:15
Футбол
Хирн объяснил, почему о поединке Усик – Фьюри объявили перед боем с Нганну
Хирн объяснил, почему о поединке Усик – Фьюри объявили перед боем с Нганну
01.10.2023, 11:12
Бокс
ОФИЦИАЛЬНО. Бой Александра Усика и Тайсона Фьюри наконец-то состоится
ОФИЦИАЛЬНО. Бой Александра Усика и Тайсона Фьюри наконец-то состоится
29.09.2023, 19:23 31
Бокс
ВИДЕО. Слезы и молитвы. Матч Аякса снова прерван: голкипер потерял сознание
ВИДЕО. Слезы и молитвы. Матч Аякса снова прерван: голкипер потерял сознание
01.10.2023, 01:20 5
Футбол
Трубин сохранил ворота сухими. Бенфика выиграла у Порту и стала лидером
Трубин сохранил ворота сухими. Бенфика выиграла у Порту и стала лидером
30.09.2023, 00:32 39
Футбол
ВИДЕО. Довбик схватился за голову. Цыганков попал в штангу в матче с Реалом
ВИДЕО. Довбик схватился за голову. Цыганков попал в штангу в матче с Реалом
30.09.2023, 19:50 1
Футбол
Победитель Кубка Украины определен после вылета Динамо? Мнение букмекеров
Победитель Кубка Украины определен после вылета Динамо? Мнение букмекеров
29.09.2023, 22:03 3
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем