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  4. Мирча ЛУЧЕСКУ: «Шахтер нас не интересует. Только игра Динамо»
Украина. Премьер лига
01 октября 2023, 21:57 |
1430
3

Мирча ЛУЧЕСКУ: «Шахтер нас не интересует. Только игра Динамо»

Тренер оценил победу в матче чемпионата Украины

01 октября 2023, 21:57 |
1430
3
Мирча ЛУЧЕСКУ: «Шахтер нас не интересует. Только игра Динамо»
ФК Динамо Киев. Мирча Луческу

Наставник «Динамо» Мирча Луческу оценил победу 4:2 в матче чемпионата Украины против «Александрии», а также ситуацию в таблице, где команда приближается к «Шахтеру».

— Насколько серьезная была травма у Ваната, из-за которой он пропустил прошлый матч, и насколько она мешала ему сегодня играть?

— У него было незначительное повреждение. Он уже два дня тренировался в общей группе. Так что у нас было время оценить, насколько он готов выйти сегодня на поле.

— Уже третий матч в этом сезоне «Динамо» завершает победой со счетом 4:2. Видите ли вы в этом какую-то закономерность?

— Наша проблема состоит в том, что мы многое пропускаем. Пропускаем после стандартных положений, после простых ошибок. Мы должны лучше работать над этими моментами. Но мы и забиваем много. Сегодня мы хорошо начали матч, хорошо его завершили. В середине же поединка темп был чуть не тот, который хотелось бы видеть. Сейчас в наш чемпионат не едут качественные легионеры, а многие футболисты наших клубов перебираются в европейские чемпионаты. Все это привело к тому, что в целом в чемпионате Украины команды находятся примерно на одном уровне. Потому сложно играть со всеми: все хотят забивать, все хотят побеждать, у всех очень высокая мотивация.

Чемпионат Украины проходит без качественных легионеров, и мы видим, что каждая команда может обыграть любого соперника и наоборот. Это касается всех. Поэтому сегодняшняя победа важна для нас.

— Вдохновляет ли вас, что «Шахтер» находится сейчас не в лучшей форме, и в этом смысле у «Динамо» есть шанс выйти на первое место в случае победных результатов в перенесенных матчах?

— Нас не интересует «Шахтер». Нас не интересует какая-либо другая команда. Нас интересует наша игра. Мы провели качественную подготовку к сегодняшнему матчу, потому и победили.

— Вы рассматриваете как усиление любого из составов тех команд, с которыми сыграли в этом сезоне?

— Если у команд есть хорошие футболисты, то они их не продадут. Сейчас игроки из чемпионата Украины обычно едут за границу. В данной ситуации смысл больше обращать на молодежь. Ей сейчас много на виду. Даже сегодня в составе «Александрии» играли Скорко и Шулянский – это наши воспитанники. Одним словом, мы пока не планируем покупать кого-нибудь из чемпионата Украины.

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Динамо Киев Мирча Луческу Шахтер Донецк Украинская Премьер-лига Динамо - Александрия
Источник Динамо Киев от Шурика
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Комментарии 3
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yurchik553
Але все одно дід молодець, хто ще з минулих тренерів Динамо знав про гравців команди суперника яких Динамо виховало??? 
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+3
Alexander Киев
А єврокубки цікавлять?  можливо хоть просто кубки.. ?   
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-11
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