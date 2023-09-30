Динамо – Александрия. Текстовая трансляция матча

В воскресенье, 1 октября, состоится поединок 9 тура Украинской Премьер-лиги, в котором встретятся «Динамо» и «Александрия». Матч пройдет в Киеве на стадионе «Динамо» имени В. Лобановского, стартовый свисток прозвучит в 19:00.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

«Бело-синие» на этой неделе неожиданно выбыли из Кубка Украины, в 1/8 финала уступив «Оболони» (0:1). В прошлом туре чемпионата команда Мирчи Луческу обыграла ЛНЗ со счетом 4:2. Александрийцы имеют в своем пассиве шестиматчевую безвыигрышную серию (4 поражения и 2 ничьи). Неделю назад «желто-черные» потерпели болезненное поражение от «Черноморца» со счетом 1:5. В предыдущем чемпионате киевляне дважды обыграли «Александрию»: 3:1 в Киеве и 5:1 на поле соперников.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Динамо» – «Александрия», за которой можно следить в украинской версии сайта.