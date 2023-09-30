Динамо Киев

В воскресенье, 1 октября, состоится поединок 9 тура Украинской Премьер-лиги, в котором будут играть киевское «Динамо» и «Александрия». Игра пройдет в Киеве на поле стадиона «Динамо» имени Валерия Лобановского, начало – в 19:00.

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Динамо

«Динамо» находится на пятом месте в турнирной таблице. Но не все так плохо – команда сыграла только пять матчей, тогда как, например, «Шахтер», пока находящийся на первом месте, уже девять, поэтому по потенциально набранным очкам киевляне вполне могут возглавить турнирную таблицу, когда сыграют столько же, как и конкуренты.

Тем более что чемпионат остался единственным турниром, в котором «бело-синие» принимают участие. После вылета из Лиги конференций от «Бешикташа» такая же участь постигла команду посреди недели и в национальном кубке. В киевском дерби сильнее оказались соседи с «Оболони». Теперь точно можно сосредоточиться на возвращении чемпионства.

Это поражение стало для команды холодным душем. Да и для отдельных игроков тоже. Уже все привыкли, что Владимир Бражко за свою игру получает только комплименты, но в матче с «Оболонью» именно его потеря мяча привела к голу. Плохо отыграли тогда и, например, Буяльский и Бенито.

Последний подменял на острие атаки Ваната. Есть вероятность, что в воскресенье Владислав вернется в основу, хотя его голевая засуха продолжает продолжаться. В последний раз он забивал еще во втором туре.

Александрия

После игры предыдущего тура, по информации нашего сайта, Руслан Ротань собирался подавать в отставку. Было чего – «Черноморец» поиздевался над «Александрией», забив ей пять голов. Однако помощники отговорили Руслана Петровича от поспешных шагов, посмотрим в этом матче, были ли они правы.

В турнирной таблице «Александрия» двенадцатая. Предпосылок для значительного скачка вперед нет, но победа все же позволит команде подняться.

Правда, кажется, что «полиграфы» разучились побеждать. Они получили две победы 1:0 в двух стартовых турах, но после того шесть (!) раз подряд проиграли. Пожалуй, даже те фаны команды, которые плевались при нескончаемых ничьих командах в прошлом сезоне, вспоминают те времена с ностальгией, – как ни как, но очки набирались, не то что теперь.

Немного поднял настроение команде матч в Кубке Украины. «Рух» долго сопротивлялся, однако все равно не удержал ничью 0:0 в основное время, причем забил сам себе усилиями своего капитана Марка Сапуги, в результате чего «Александрия», в отличие от «Динамо», все же вышла в четвертьфинал.

Статистика встреч

Между собой команды сыграли 31 матч: +24=5-2, разница мячей 76-18 в пользу «Динамо».

Ориентировочные составы

«Динамо»: Бущан - Караваев, Попов, Сирота, Дубинчак - Бражко - Ярмоленко, Андриевский, Буяльский, Волошин - Ванат.

«Александрия»: Шевченко - Копына, Кравченко, Савченко, Эрнандес - Белошевский, Сигеев - Микитишин, Джевани, Кулаковский - Ковалец.

Прогноз на противостояние

Предположим, что победу все же одержат киевляне, кадровый потенциал у них лучше, да и Мирча Луческу все же должен иметь достаточно идей, чтобы победить столь кризисного соперника. Если будет большой разгром, то спрогнозируем, что Руслан Ротань подаст в отставку.

1 октября, воскресенье