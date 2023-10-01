Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Динамо – Александрия – 4:2. Дубль Бражко. Видео голов и обзор матча
Чемпионат Украины
Динамо Киев
01.10.2023 19:00 – FT 4 : 2
Александрия
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
01 октября 2023, 21:45 | Обновлено 01 октября 2023, 22:02
911
1

Динамо – Александрия – 4:2. Дубль Бражко. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор поединка 9-го тура Украинской Премьер-лиги

01 октября 2023, 21:45 | Обновлено 01 октября 2023, 22:02
911
1
Динамо – Александрия – 4:2. Дубль Бражко. Видео голов и обзор матча
ФК Динамо

Киевское «Динамо» и «Александрия» провели матч 9-го тура Украинской Премьер-лиги.

Встреча прошла в Киеве на стадионе «Динамо» имени В.Лобановского.

Киевляне в конце поединка вырвали победу. Игра завершилась победой хозяев поля со счётом 4:2.

Украинская Премьер-лига

9-й тур, 1 октября

Динамо – Александрия – 4:2

Голы: Бражко, 15, 83, Ванат, 44, Буяльский, 90+3 – Джевани, 43, Скорко, 47

Видеообзор матча

События матча

90’ +3
ГОЛ ! Мяч забил Виталий Буяльский (Динамо Киев).
83’
ГОЛ ! Мяч забил Владимир Бражко (Динамо Киев).
47’
ГОЛ ! Мяч забил Даниил Скорко (Александрия).
44’
ГОЛ ! Мяч забил Владислав Ванат (Динамо Киев).
43’
ГОЛ ! Мяч забил Джевани (Александрия).
15’
ГОЛ ! Мяч забил Владимир Бражко (Динамо Киев).
По теме:
Колос – Полесье – 0:0. Сухая игра в Ковалевке. Видеообзор матча
Источник: Шахтер сейчас решил не увольнять ван Леувена, готовятся к ЛЧ
Днепр-1 – Металлист 1925. Текстовая трансляция матча
Динамо Киев чемпионат Украины по футболу Александрия Украинская Премьер-лига видео голов и обзор Динамо - Александрия Владимир Бражко Владислав Ванат Виталий Буяльский Джевани Рейс Насименто Даниил Скорко
Источник Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Без шансов. Сборная Украины проиграла Кубе в олимпийском отборе
Волейбол | 01 октября 2023, 03:52 4
Без шансов. Сборная Украины проиграла Кубе в олимпийском отборе
Без шансов. Сборная Украины проиграла Кубе в олимпийском отборе

Наша команда уступила соперникам в трех сетах

ВИДЕО. 60-я победа. Как Канело отправил Чарло в нокдаун в 7-м раунде
Бокс | 01 октября 2023, 08:09 0
ВИДЕО. 60-я победа. Как Канело отправил Чарло в нокдаун в 7-м раунде
ВИДЕО. 60-я победа. Как Канело отправил Чарло в нокдаун в 7-м раунде

Сауль Альварес одержал в Лас-Вегасе убедительную победу над Джермеллом

Гвоздик в Лас-Вегасе нокаутировал бразильца Родригеса во втором раунде
Бокс | 01.10.2023, 00:45
Гвоздик в Лас-Вегасе нокаутировал бразильца Родригеса во втором раунде
Гвоздик в Лас-Вегасе нокаутировал бразильца Родригеса во втором раунде
Артур НОВОТРЯСОВ: «Проходных матчей в Первой лиге нет»
Футбол | 01.10.2023, 19:09
Артур НОВОТРЯСОВ: «Проходных матчей в Первой лиге нет»
Артур НОВОТРЯСОВ: «Проходных матчей в Первой лиге нет»
Динамо не без труда в Киеве справилось с Александрией
Футбол | 01.10.2023, 20:58
Динамо не без труда в Киеве справилось с Александрией
Динамо не без труда в Киеве справилось с Александрией
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
MrStepanovM .
смотрю как Бражко забивает и думаю сколько времени обрабатывал бы мяч Беседин
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Усик и Фьюри договорились о бое, Трубин спас Бенфику, Роналду сделал игру
Усик и Фьюри договорились о бое, Трубин спас Бенфику, Роналду сделал игру
30.09.2023, 08:15
Футбол
Мегакамбэк в Пекине. Калинина в трех сета переиграла чемпионку Уимблдона
Мегакамбэк в Пекине. Калинина в трех сета переиграла чемпионку Уимблдона
01.10.2023, 09:25 9
Теннис
ВИДЕО. Слезы и молитвы. Матч Аякса снова прерван: голкипер потерял сознание
ВИДЕО. Слезы и молитвы. Матч Аякса снова прерван: голкипер потерял сознание
01.10.2023, 01:20 5
Футбол
С такой игрой в ЛЧ будет очень тяжело. Шахтер уступил Ворскле
С такой игрой в ЛЧ будет очень тяжело. Шахтер уступил Ворскле
30.09.2023, 18:50 196
Футбол
Сказка закончилась. Жирона с Цыганковым и Довбиком уступила Реалу
Сказка закончилась. Жирона с Цыганковым и Довбиком уступила Реалу
30.09.2023, 21:34 18
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Бой Александра Усика и Тайсона Фьюри наконец-то состоится
ОФИЦИАЛЬНО. Бой Александра Усика и Тайсона Фьюри наконец-то состоится
29.09.2023, 19:23 31
Бокс
Источник: Тайсон Фьюри и Александр Усик подписали контракты на бой
Источник: Тайсон Фьюри и Александр Усик подписали контракты на бой
29.09.2023, 18:19 9
Бокс
ВИДЕО. Гвоздик нокаутировал Родригеса во 2-м раунде на разогреве у Канело
ВИДЕО. Гвоздик нокаутировал Родригеса во 2-м раунде на разогреве у Канело
01.10.2023, 01:05 2
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем