01.10.2023 19:00 – FT 4 : 2
Украина. Премьер лига01 октября 2023, 21:45 | Обновлено 01 октября 2023, 22:02
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Динамо – Александрия – 4:2. Дубль Бражко. Видео голов и обзор матча
Смотрите видеообзор поединка 9-го тура Украинской Премьер-лиги
01 октября 2023, 21:45 | Обновлено 01 октября 2023, 22:02
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Киевское «Динамо» и «Александрия» провели матч 9-го тура Украинской Премьер-лиги.
Встреча прошла в Киеве на стадионе «Динамо» имени В.Лобановского.
Киевляне в конце поединка вырвали победу. Игра завершилась победой хозяев поля со счётом 4:2.
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Украинская Премьер-лига
9-й тур, 1 октября
Динамо – Александрия – 4:2
Голы: Бражко, 15, 83, Ванат, 44, Буяльский, 90+3 – Джевани, 43, Скорко, 47
Видеообзор матча
События матча
90’ +3
ГОЛ ! Мяч забил Виталий Буяльский (Динамо Киев).
83’
ГОЛ ! Мяч забил Владимир Бражко (Динамо Киев).
47’
ГОЛ ! Мяч забил Даниил Скорко (Александрия).
44’
ГОЛ ! Мяч забил Владислав Ванат (Динамо Киев).
43’
ГОЛ ! Мяч забил Джевани (Александрия).
15’
ГОЛ ! Мяч забил Владимир Бражко (Динамо Киев).
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