​Стал известен саудовский клуб, который интересуется Бущаном

Голкипер киевского «Динамо» Георгий Бущан оказался в сфере интересов саудовского клуба «Аль-Шабаб», сообщает Telegram-канал Инсайды от Пасечника.

«Аль-Шабаб» занимает шестое место в чемпионате Саудовской Аравии. За эту команду играют известные футболисты – итальянец Джакомо Бонавентура и бельгиец Янник Карраско.

Контракт 30-летнего Бущана с «Динамо» действует до лета 2026 года. Также в его услугах заинтересован клуб европейского топ-чемпионата, который источник не называет.

«Динамо» готово рассмотреть вариант продажи Бущана только в случае получения солидного финансового предложения. В текущем сезоне Георгий провел 16 матчей УПЛ и 11 поединков в еврокубках.