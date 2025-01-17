Стал известен саудовский клуб, который интересуется Бущаном
Аль-Шабаб заинтересован в трансфере голкипера Динамо
Голкипер киевского «Динамо» Георгий Бущан оказался в сфере интересов саудовского клуба «Аль-Шабаб», сообщает Telegram-канал Инсайды от Пасечника.
«Аль-Шабаб» занимает шестое место в чемпионате Саудовской Аравии. За эту команду играют известные футболисты – итальянец Джакомо Бонавентура и бельгиец Янник Карраско.
Контракт 30-летнего Бущана с «Динамо» действует до лета 2026 года. Также в его услугах заинтересован клуб европейского топ-чемпионата, который источник не называет.
«Динамо» готово рассмотреть вариант продажи Бущана только в случае получения солидного финансового предложения. В текущем сезоне Георгий провел 16 матчей УПЛ и 11 поединков в еврокубках.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Кевин Лерена бросил вызов украинскому чемпиону
Майрис высказался о Тайсоне Фьюри