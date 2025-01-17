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Украина. Премьер лига
17 января 2025, 07:09 | Обновлено 17 января 2025, 07:19
479
0

​Стал известен саудовский клуб, который интересуется Бущаном

Аль-Шабаб заинтересован в трансфере голкипера Динамо

17 января 2025, 07:09 | Обновлено 17 января 2025, 07:19
479
0
​Стал известен саудовский клуб, который интересуется Бущаном
ФК Динамо. Георгий Бущан

Голкипер киевского «Динамо» Георгий Бущан оказался в сфере интересов саудовского клуба «Аль-Шабаб», сообщает Telegram-канал Инсайды от Пасечника.

«Аль-Шабаб» занимает шестое место в чемпионате Саудовской Аравии. За эту команду играют известные футболисты – итальянец Джакомо Бонавентура и бельгиец Янник Карраско.

Контракт 30-летнего Бущана с «Динамо» действует до лета 2026 года. Также в его услугах заинтересован клуб европейского топ-чемпионата, который источник не называет.

«Динамо» готово рассмотреть вариант продажи Бущана только в случае получения солидного финансового предложения. В текущем сезоне Георгий провел 16 матчей УПЛ и 11 поединков в еврокубках.

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Георгий Бущан Аль-Шабаб Динамо Киев трансферы чемпионат Саудовской Аравии по футболу трансферы УПЛ Янник Феррейра Карраско Джакомо Бонавентура
Николай Степанов Источник: Telegram
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