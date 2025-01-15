Большой трансфер: Бущана хочет подписать клуб из Саудовской Аравии

По информации журналиста Игоря Бурбаса, один из клубов Саудовской Аравии приготовил предложение по основному вратарю «Динамо» Георгию Бущану.

Киевский клуб в ближайшее время должен узнать сумму, за которую хотят приобрести кипера сборной Украины.

Контракт 30-летнего Бущана истекает в 2026 году. Георгий последние сезоны является первым номером команды, а у наставника Александра Шовковского на этот момент нет для него полноценной замены.

Руслан Нещерет периодически получал шансы, однако отметился рядом результативных ошибок. В юношеской команде есть перспективный Вячеслав Суркис.