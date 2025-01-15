Большой трансфер: Бущана хочет подписать клуб из Саудовской Аравии
Бущан может покинуть Украину
По информации журналиста Игоря Бурбаса, один из клубов Саудовской Аравии приготовил предложение по основному вратарю «Динамо» Георгию Бущану.
Киевский клуб в ближайшее время должен узнать сумму, за которую хотят приобрести кипера сборной Украины.
Контракт 30-летнего Бущана истекает в 2026 году. Георгий последние сезоны является первым номером команды, а у наставника Александра Шовковского на этот момент нет для него полноценной замены.
Руслан Нещерет периодически получал шансы, однако отметился рядом результативных ошибок. В юношеской команде есть перспективный Вячеслав Суркис.
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