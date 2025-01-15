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  4. Большой трансфер: Бущана хочет подписать клуб из Саудовской Аравии
Украина. Премьер лига
15 января 2025, 16:50 | Обновлено 15 января 2025, 16:52
2401
7

Большой трансфер: Бущана хочет подписать клуб из Саудовской Аравии

Бущан может покинуть Украину

15 января 2025, 16:50 | Обновлено 15 января 2025, 16:52
2401
7
Большой трансфер: Бущана хочет подписать клуб из Саудовской Аравии
ФК Динамо Киев. Георгий Бущан

По информации журналиста Игоря Бурбаса, один из клубов Саудовской Аравии приготовил предложение по основному вратарю «Динамо» Георгию Бущану.

Киевский клуб в ближайшее время должен узнать сумму, за которую хотят приобрести кипера сборной Украины.

Контракт 30-летнего Бущана истекает в 2026 году. Георгий последние сезоны является первым номером команды, а у наставника Александра Шовковского на этот момент нет для него полноценной замены.

Руслан Нещерет периодически получал шансы, однако отметился рядом результативных ошибок. В юношеской команде есть перспективный Вячеслав Суркис.

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Динамо Киев Георгий Бущан трансферы трансферы УПЛ Украинская Премьер-лига Игорь Бурбас
Иван Зинченко Источник: Игорь Бурбас
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Комментарии 7
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Gargantua81
Жору под жирные личные условия можно и бесплатно отпустить. Заслужил.
но когда в воротах Нещерет, у меня начинает дергаться веко.
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+4
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Pavel_i_CO
Бурбасятіна дуже активна стала. Мабуть теж мельдонія нажерлася
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+1
serhiy
Ні Нещерет, ні Суркіс мене не радують (. 
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0
ВЕЛИКИЙ И МАГУЧИЙ ШАХТЁР
ВЕЛИКАМУ И МАГУЧЕМУ БУРБАСУ ФСЯ ВСЕЛЕННАЯ ВЕРИТ Я И ВСЯ МАЯ КРОТО БОТО БАНДА НАДЕЯТЬСЯ ЧЬТО СУРКИС НЕ ПАДАСТ В СУД НА ВЕЛИКАВА И МАГУЧЕВА БУРБАСА ЗА АЧЕРЕДНУЮ БРЕДЯТИНУ А ОЙ ЗА ПРАВДУ
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-2
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