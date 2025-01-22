«На первом месте». Любенович рассказал, где хочет продолжить карьеру
Серб заявил, что стремится работать в Украине
Сербский тренер Желько Любенович официально покинул закарпатский «Минай». Специалист рассказал, какие предложения готовы рассматривать в дальнейшем.
– Возникает вопрос: что дальше?
– Ответ прост: буду ждать новых предложений.
– Украина в приоритете?
– На первом месте. Всегда была, есть и будет. Когда я еще завершал карьеру игрока в Заре и подал документы для обучения в Центре лицензирования УАФ, уже тогда мечтал работать тренером именно в Украине. За четырнадцать лет моей работы в украинском футболе – сначала как футболиста, а потом и как скаута Зари, я всей душой прикипел к вашей стране. Она для меня как вторая Родина. Именно здесь прошла большая часть моей профессиональной карьеры, поэтому неудивительно, что в ней и намерена ее продолжать, – сказал серб.
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