Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ЛЮБЕНОВИЧ: Соглашения о расторжении контракта достигли в телефонном режиме
Украина. Первая лига
22 января 2025, 07:29 |
636
0

ЛЮБЕНОВИЧ: Соглашения о расторжении контракта достигли в телефонном режиме

14 месяцев продолжался альянс сербского специалиста и ФК «Минай»

22 января 2025, 07:29 |
636
0
ЛЮБЕНОВИЧ: Соглашения о расторжении контракта достигли в телефонном режиме
ФК Минай. Желько Любенович

Поработав столько времени в закарпатской команде, 43-летний главный тренер во вторник днем ​​получил свободную. Вместе с ним «Минай» покидают и его помощники – Никола Игнятиевич, Игорь Дудник и Дмитрий Бабенко.

О своем периоде работы в клубе из-под Ужгорода Желько Любенович рассказал в интервью Sport.ua.

– Этот период оцениваю как положительный, – сказал он. – Особенно первые полгода, в которые вошла весенняя часть сезона-2023/24 в Премьер-лиге. Приятно вспомнить, сколько хороших эмоций было в играх этого отрезка. А вот в отличие от этого периода, когда все у нас получалось, во вторых полгода, как мне кажется, я больше вырос как тренер.

- Как происходила процедура вашего увольнения?

- Находясь в Белграде, мы с руководством клуба в телефонном режиме обсудили все нюансы по расторжению контракта. На следующий день я вместе с Николаем Игнятиевичем выехали автомобилем в Ужгород. На стадионе в Минае нас уже ждало руководство, с которым и оформили процедуру расторжения договора.

– Насколько соответствует действительности информация, что после неудачи в турнире за право продолжить играть в Премьер-лиге президент «Миная» Валерий Пересоляк потерял интерес к футболу?

- Не могу сказать что-нибудь на этот счет утвердительно. Он бывал на матчах Миная, команде выплачивалась зарплата. Вот только многие люди из руководства ФК «Минай» ушли, а другие на их места не пришли.

– С лета и до конца 2024 года время от времени появлялась информация, что в ваших услугах заинтересован то один, то другой клуб. Это были фейки или действительно приглашения имели место?

- К сожалению, это были фейки (улыбается). Только один «Ингулец» действительно был заинтересован в моих услугах. Все остальное – слухи.

– С какими чувствами покидаете закарпатский клуб?

– Только положительными. Ведь как бы то ни было, а именно эта команда стала первой, которая дала мне шанс поработать в качестве главного тренера. И повторюсь: этот период я ​​буду вспоминать только в положительном ключе.

- С футболистами, которые играли с вашим руководством в «Минае», связь поддерживаете?

– Да. Многие из тех, кто покинул «Минай», мне очень часто звонят или пишут сообщения, всячески меня поддерживая. И сейчас, когда появилась информация о моей отставке, мне тоже многие звонили. Видно, что эта новость никого из них не оставила безразличным. Мне приятно, что им была интересна наша совместная работа.

– Возникает вопрос: что дальше?

– Ответ прост: буду ждать новых предложений.

– Украина в приоритете?

– На первом месте. Всегда была, есть и будет. Когда я еще завершал карьеру игрока в Заре и подал документы для обучения в Центре лицензирования УАФ, уже тогда мечтал работать тренером именно в Украине. За четырнадцать лет моей работы в украинском футболе – сначала как футболиста, а потом и как скаута Зари, я всей душой прикипел к вашей стране. Она для меня как вторая Родина. Именно здесь прошла большая часть моей профессиональной карьеры, поэтому неудивительно, что в ней и намерена ее продолжать.

Ранее мы сообщали, что клуб Первой лиги Минай прекратил сотрудничество с главным тренером Желько Любеновичем.

По теме:
«Все остальное – слухи». Любенович назвал клуб УПЛ, что им интересовался
«Надо искать позитив в ничьей Динамо». Экс-хавбек киевлян – об игре в ЛЕ
Экс-арбитр ФИФА: «Пенальти в ворота Динамо был сомнительным»
Желько Любенович Минай Первая лига Украины отставка инсайд
Андрій Писаренко
Андрій Писаренко Sport.ua
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Реал подписал контракт с суперзвездой футбола. Трансфер состоится летом
Футбол | 21 января 2025, 11:58 1
Реал подписал контракт с суперзвездой футбола. Трансфер состоится летом
Реал подписал контракт с суперзвездой футбола. Трансфер состоится летом

Трент Александер-Арнольд покинет «Ливерпуль»

УАФ определилась с местом проведения матча Украина – Бельгия
Футбол | 21 января 2025, 11:21 8
УАФ определилась с местом проведения матча Украина – Бельгия
УАФ определилась с местом проведения матча Украина – Бельгия

Рабочая группа ассоциации вернулась из Испании

«Я не согласен». Ребров оценил действия арбитра матча Динамо – Галатасарай
Футбол | 22.01.2025, 07:43
«Я не согласен». Ребров оценил действия арбитра матча Динамо – Галатасарай
«Я не согласен». Ребров оценил действия арбитра матча Динамо – Галатасарай
Универсиада-2025. Сборная Украины по хоккею проиграла полуфинал
Хоккей | 21.01.2025, 19:38
Универсиада-2025. Сборная Украины по хоккею проиграла полуфинал
Универсиада-2025. Сборная Украины по хоккею проиграла полуфинал
Выиграла сет у 14-й ракетки. Свитолина не сумела выйти в полуфинал Aus Open
Теннис | 22.01.2025, 04:35
Выиграла сет у 14-й ракетки. Свитолина не сумела выйти в полуфинал Aus Open
Выиграла сет у 14-й ракетки. Свитолина не сумела выйти в полуфинал Aus Open
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Не Холанд. Анчелотти назвал лучшего центрального нападающего в мире
Не Холанд. Анчелотти назвал лучшего центрального нападающего в мире
20.01.2025, 08:32
Футбол
Тренер Дэвиса: «Усик не входит даже в топ-20, откуда он вообще взялся?»
Тренер Дэвиса: «Усик не входит даже в топ-20, откуда он вообще взялся?»
20.01.2025, 08:24 6
Бокс
Шахтер продал игрока сборной Украины – это не Зубков. Известна сумма
Шахтер продал игрока сборной Украины – это не Зубков. Известна сумма
20.01.2025, 17:22 64
Футбол
Дубль легенды и первый балл. Динамо вырвало ничью на поле Галатасарая
Дубль легенды и первый балл. Динамо вырвало ничью на поле Галатасарая
21.01.2025, 19:29 451
Футбол
Универсиада-2025. Определен соперник хоккейной сборной Украины в полуфинале
Универсиада-2025. Определен соперник хоккейной сборной Украины в полуфинале
21.01.2025, 02:15 3
Хоккей
Невероятная Свитолина. Определены пары 1/4 финала Aus Open 2025 у женщин
Невероятная Свитолина. Определены пары 1/4 финала Aus Open 2025 у женщин
20.01.2025, 12:40 2
Теннис
«Новый Кроос». Перес и Анчелотти в восторге от испанского полузащитника
«Новый Кроос». Перес и Анчелотти в восторге от испанского полузащитника
20.01.2025, 12:34 4
Футбол
ФЬЮРИ дал интервью после боя с Усиком: «Сейчас я понял только одно»
ФЬЮРИ дал интервью после боя с Усиком: «Сейчас я понял только одно»
21.01.2025, 11:01
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем