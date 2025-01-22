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Украина. Премьер лига
22 января 2025, 09:55 | Обновлено 22 января 2025, 10:06
712
0

Сикан прибыл в Трабзон и заявил, что вскоре туда может приехать Зубков

Украинская колония в «Трабзонспоре» расширяется

22 января 2025, 09:55 | Обновлено 22 января 2025, 10:06
712
0
Сикан прибыл в Трабзон и заявил, что вскоре туда может приехать Зубков
ФК Шахтер. Даниил Сикан

Форвард «Шахтера» Даниил Сикан сегодня утром прибыл в Трабзон для завершения своего перехода в местный «Трабзонспор».

Украинец уже успел немного пообщаться с журналистами, которых, в частности, интересовал вопрос возможного переезда в «Трабзонспор» еще одного игрока «горняков» Александра Зубкова.

«Может быть, вскоре придет [в «Трабзонспор»] и Зубков. Мы подождем и посмотрим», – заявил Сикан.

Ранее сообщалось, что «Трабзонспор» заплатит за Сикана 5 миллионов евро в формате долгосрочной рассрочки. Сам форвард пожелал уехать в Турцию по той причине, что туда еще в минувшем году перебралась жить его семья.

Напомним, за «Трабзонспор» уже выступает украинский центрбек Арсений Батагов, который в текущем сезоне провел 6 матчей в турецкой Суперлиге.

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Даниил Сикан Трабзонспор Александр Зубков Шахтер Донецк трансферы трансферы УПЛ
Алексей Сливченко Источник: Fotomac
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