Сикан прибыл в Трабзон и заявил, что вскоре туда может приехать Зубков
Украинская колония в «Трабзонспоре» расширяется
Форвард «Шахтера» Даниил Сикан сегодня утром прибыл в Трабзон для завершения своего перехода в местный «Трабзонспор».
Украинец уже успел немного пообщаться с журналистами, которых, в частности, интересовал вопрос возможного переезда в «Трабзонспор» еще одного игрока «горняков» Александра Зубкова.
«Может быть, вскоре придет [в «Трабзонспор»] и Зубков. Мы подождем и посмотрим», – заявил Сикан.
Ранее сообщалось, что «Трабзонспор» заплатит за Сикана 5 миллионов евро в формате долгосрочной рассрочки. Сам форвард пожелал уехать в Турцию по той причине, что туда еще в минувшем году перебралась жить его семья.
Напомним, за «Трабзонспор» уже выступает украинский центрбек Арсений Батагов, который в текущем сезоне провел 6 матчей в турецкой Суперлиге.
💥 "BELKİ ZUBKOV DA GELECEK!"— Fotomaç (@fotomac) January 22, 2025
🎙️ Yunus Emre Sel: Shakhtar Donetsk'ten Zubkov ile de görüşülüyordu, Trabzonspor’a transfer sürecinin hızlı geliştiğini düşünüyor mu?
🗣️ Danylo Sikan: Belki zamanla Zubkov da gelecek. Bekleyip göreceğiz. pic.twitter.com/wjQFXGKbCM
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