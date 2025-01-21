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  4. СМИ назвали причины, по которым Сикан решил уехать из Шахтера в Турцию
Украина. Премьер лига
21 января 2025, 22:13 |
3863
4

СМИ назвали причины, по которым Сикан решил уехать из Шахтера в Турцию

Украинский форвард хочет воссоединиться с семьей

21 января 2025, 22:13 |
3863
4
СМИ назвали причины, по которым Сикан решил уехать из Шахтера в Турцию
shakhtar.com. Даниил Сикан

23-летний форвард «Шахтера» Даниил Сикан в ближайшее время официально станет новичком «Трабзонспора».

Завтра утром Сикан прибудет в Трабзон, где и будет финализирован его переход.

По информации Sports Digitale, за Сикана «Трабзонспор» заплатит «горнякам» 5 миллионов евро, причем эту сумма будет выплачена в формате долгосрочной рассрочки.

Отмечается, что желание Сикана покинуть «Шахтер» и переехать играть в Турцию связано с тем, что в прошлом году в Стамбуле обосновалась семья футболиста.

Сикан в текущем сезоне сыграл 18 матчей за «Шахтер», в которых отличился 4 голами и 1 ассистом.

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Даниил Сикан Шахтер Донецк Трабзонспор трансферы УПЛ трансферы
Алексей Сливченко Источник: X (Twitter)
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Комментарии 4
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avk2307
5 в розстрочку це вже ближче до суті
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+3
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vadim1975
А як же кордони на замке???? Кому все а комусь їди і вмирай! Сраний футбол, срана влада! 
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+1
Gargantua81
одним турецкоподданым больше.
будет оттуда постить флажки и снимать патриотичные видосики требуя освободить родную землю.
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0
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