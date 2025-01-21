СМИ назвали причины, по которым Сикан решил уехать из Шахтера в Турцию

23-летний форвард «Шахтера» Даниил Сикан в ближайшее время официально станет новичком «Трабзонспора».

Завтра утром Сикан прибудет в Трабзон, где и будет финализирован его переход.

По информации Sports Digitale, за Сикана «Трабзонспор» заплатит «горнякам» 5 миллионов евро, причем эту сумма будет выплачена в формате долгосрочной рассрочки.

Отмечается, что желание Сикана покинуть «Шахтер» и переехать играть в Турцию связано с тем, что в прошлом году в Стамбуле обосновалась семья футболиста.

Сикан в текущем сезоне сыграл 18 матчей за «Шахтер», в которых отличился 4 голами и 1 ассистом.