СМИ назвали причины, по которым Сикан решил уехать из Шахтера в Турцию
Украинский форвард хочет воссоединиться с семьей
23-летний форвард «Шахтера» Даниил Сикан в ближайшее время официально станет новичком «Трабзонспора».
Завтра утром Сикан прибудет в Трабзон, где и будет финализирован его переход.
По информации Sports Digitale, за Сикана «Трабзонспор» заплатит «горнякам» 5 миллионов евро, причем эту сумма будет выплачена в формате долгосрочной рассрочки.
Отмечается, что желание Сикана покинуть «Шахтер» и переехать играть в Турцию связано с тем, что в прошлом году в Стамбуле обосновалась семья футболиста.
Сикан в текущем сезоне сыграл 18 матчей за «Шахтер», в которых отличился 4 голами и 1 ассистом.
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