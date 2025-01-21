Ждет трансфер. Форвард Шахтера не полетел с командой на матч Лиги чемпионов

22 января в 19:45 состоится матч седьмого тура Лиги чемпионов, в котором сыграют донецкий «Шахтер» и французский «Брест». Накануне украинский клуб прибыл в Германию, где проведет следующий поединок.

Вместе с «горняками» не полетел форвард Даниил Сикан, который в ближайшее время станет игроком турецкого «Трабзонспора».

Как сообщает источник, футболист остался в Турции, где «Шахтер» проводил учебно-тренировочные сборы. Сикан должен 22 января пройти медосмотр и тогда подпишет полноценный контракт с турецким клубом.

В этом сезоне Даниил провел за «Шахтер» 19 матчей во всех турнирах, забил четыре гола и отдал одну результативную передачу. «Трабзонспор» набрал 25 баллов и занимает девятое место в чемпионате Турции.