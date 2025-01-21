Донецкий «Шахтер» прибыл в Германию на матч Лиги чемпионов против французского «Бреста».

Вскоре оранжево-черные проведут четвертый домашний поединок евросезона.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Матч 7-го тура основного этапа Лиги чемпионов Шахтер – Брест состоится в среду, 22 января.

Команды сыграют в Гельзенкирхене на «Арене АуфШальке» (Фельтинш-Арене), игра начнется в 19:45 по Киеву.

ФОТО. Шахтер прибыл в Германию на матч Лиги чемпионом с Брестом