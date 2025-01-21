Лига чемпионов21 января 2025, 13:39 | Обновлено 21 января 2025, 13:45
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ФОТО. Шахтер прибыл в Германию на матч Лиги чемпионом с Брестом
Поединок 7-го тура ЛЧ состоится 22 января в 19:45 в Гельзенкирхене
21 января 2025, 13:39 | Обновлено 21 января 2025, 13:45
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Донецкий «Шахтер» прибыл в Германию на матч Лиги чемпионов против французского «Бреста».
Вскоре оранжево-черные проведут четвертый домашний поединок евросезона.
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Матч 7-го тура основного этапа Лиги чемпионов Шахтер – Брест состоится в среду, 22 января.
Команды сыграют в Гельзенкирхене на «Арене АуфШальке» (Фельтинш-Арене), игра начнется в 19:45 по Киеву.
ФОТО. Шахтер прибыл в Германию на матч Лиги чемпионом с Брестом
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