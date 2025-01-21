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  4. ФОТО. Шахтер прибыл в Германию на матч Лиги чемпионом с Брестом
Лига чемпионов
21 января 2025, 13:39 | Обновлено 21 января 2025, 13:45
309
0

ФОТО. Шахтер прибыл в Германию на матч Лиги чемпионом с Брестом

Поединок 7-го тура ЛЧ состоится 22 января в 19:45 в Гельзенкирхене

21 января 2025, 13:39 | Обновлено 21 января 2025, 13:45
309
0
ФОТО. Шахтер прибыл в Германию на матч Лиги чемпионом с Брестом
ФК Шахтер

Донецкий «Шахтер» прибыл в Германию на матч Лиги чемпионов против французского «Бреста».

Вскоре оранжево-черные проведут четвертый домашний поединок евросезона.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Матч 7-го тура основного этапа Лиги чемпионов Шахтер – Брест состоится в среду, 22 января.

Команды сыграют в Гельзенкирхене на «Арене АуфШальке» (Фельтинш-Арене), игра начнется в 19:45 по Киеву.

ФОТО. Шахтер прибыл в Германию на матч Лиги чемпионом с Брестом

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фото Брест (Франция) Шахтер Донецк Лига чемпионов переезд (перелет) Марино Пушич Шахтер - Брест
Николай Степанов Источник: ФК Шахтер Донецк
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