Лига чемпионов21 января 2025, 11:23 |
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ФОТО. Шахтер отправился в Гельзенкирхен на матч Лиги чемпионов с Брестом
Донецкая команда завершила учебно-тренировочные сборы в Турции
21 января 2025, 11:23 |
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Донецкий «Шахтер» завершил учебно-тренировочное сборы в Турции и отправился в Германию на матч Лиги чемпионов против французского «Бреста».
Вскоре оранжево-черные проведут четвертый домашний поединок евросезона.
Матч 7-го тура основного этапа Лиги чемпионов Шахтер – Брест состоится в среду, 22 января.
Команды сыграют в Гельзенкирхене на «Арене АуфШальке» (Фельтинш-Арене), игра начнется в 19:45 по Киеву.
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