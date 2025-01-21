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  4. ФОТО. Шахтер отправился в Гельзенкирхен на матч Лиги чемпионов с Брестом
Лига чемпионов
21 января 2025, 11:23 |
348
0

ФОТО. Шахтер отправился в Гельзенкирхен на матч Лиги чемпионов с Брестом

Донецкая команда завершила учебно-тренировочные сборы в Турции

21 января 2025, 11:23 |
348
0
ФОТО. Шахтер отправился в Гельзенкирхен на матч Лиги чемпионов с Брестом
ФК Шахтер

Донецкий «Шахтер» завершил учебно-тренировочное сборы в Турции и отправился в Германию на матч Лиги чемпионов против французского «Бреста».

Вскоре оранжево-черные проведут четвертый домашний поединок евросезона.

Матч 7-го тура основного этапа Лиги чемпионов Шахтер – Брест состоится в среду, 22 января.

Команды сыграют в Гельзенкирхене на «Арене АуфШальке» (Фельтинш-Арене), игра начнется в 19:45 по Киеву.

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фото Шахтер Донецк учебно-тренировочные сборы Лига чемпионов Марино Пушич Шахтер - Брест переезд (перелет) Брест (Франция)
Николай Степанов Источник: ФК Шахтер Донецк
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