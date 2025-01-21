ФОТО. Внимание на Лигу чемпионов. Шахтер начал новую неделю с тренировки

В понедельник, 20 января, футболисты «Шахтера» провели заключительную тренировку в Белеке перед отбытием в Германию на игру Лиги чемпионов с «Брестом».

Утром команда выполнила активацию в тренажерном зале, после чего тренерский штаб «горняков» предложил подопечным насыщенное занятие на футбольном поле. Начали с традиционных разминок и упражнений на удержание мяча.

Далее игроки под руководством Марино Пушича и его ассистентов долго и упорно трудились над тактикой, а завершили все работой над стандартными положениями. В общей сложности сессия длилась почти два часа.

21 января оранжево-черные отправятся в Германию на четвертый домашний поединок евросезона.

Матч 7-го тура основного этапа Лиги чемпионов Шахтер – Брест состоится в среду, 22 января, в Гельзенкирхене на Арене АуфШальке (Фельтинш-Арене). Игра начнется в 19:45 по Киеву.