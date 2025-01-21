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Украина. Премьер лига
21 января 2025, 10:57 | Обновлено 21 января 2025, 11:22
119
0

ФОТО. Внимание на Лигу чемпионов. Шахтер начал новую неделю с тренировки

Донецкая команда в Турции ведет подготовку к матчу ЛЧ против Бреста

21 января 2025, 10:57 | Обновлено 21 января 2025, 11:22
119
0
ФОТО. Внимание на Лигу чемпионов. Шахтер начал новую неделю с тренировки
ФК Шахтер

В понедельник, 20 января, футболисты «Шахтера» провели заключительную тренировку в Белеке перед отбытием в Германию на игру Лиги чемпионов с «Брестом».

Утром команда выполнила активацию в тренажерном зале, после чего тренерский штаб «горняков» предложил подопечным насыщенное занятие на футбольном поле. Начали с традиционных разминок и упражнений на удержание мяча.

Далее игроки под руководством Марино Пушича и его ассистентов долго и упорно трудились над тактикой, а завершили все работой над стандартными положениями. В общей сложности сессия длилась почти два часа.

21 января оранжево-черные отправятся в Германию на четвертый домашний поединок евросезона.

Матч 7-го тура основного этапа Лиги чемпионов Шахтер – Брест состоится в среду, 22 января, в Гельзенкирхене на Арене АуфШальке (Фельтинш-Арене). Игра начнется в 19:45 по Киеву.

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Николай Степанов Источник: ФК Шахтер Донецк
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