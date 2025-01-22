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ЛНЗ Черкассы
22.01.2025 17:00 – 47 0 : 0
Диошдьёр
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
22 января 2025, 17:00 |
420
0

ЛНЗ – Диошдьер. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 22 января в 17:00 видеотрансляцию товарищеского матча в Испании

22 января 2025, 17:00 |
420
0
ЛНЗ – Диошдьер. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ФК ЛНЗ

Черкасский ЛНЗ проведет первый контрольный матч на учебно-тренировочных сборах в Испании, который станет дебютным для Романа Григорчука во главе «фиолетовых».

Соперником черкасской команды будет клуб Диошдьер из Венгрии, который занимает третье место турнирной таблицы чемпионата Венгрии.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Товарищеский матч команды Романа Григорчука намечен на среду, 22 января. Стартовый свисток раздастся в 17:00 по киевскому времени.

Ранее сообщалось, что Роман Григорчук определился с полным календарем контрольных матчей ЛНЗ на сборах.

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ЛНЗ Черкассы учебно-тренировочные сборы смотреть онлайн контрольные матчи УПЛ Роман Григорчук Диошдьер (ДВТК) товарищеские матчи
Олег Вахоцкий
Олег Вахоцкий Sport.ua
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