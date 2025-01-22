ЛНЗ – Диошдьер. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Черкасский ЛНЗ проведет первый контрольный матч на учебно-тренировочных сборах в Испании, который станет дебютным для Романа Григорчука во главе «фиолетовых».

Соперником черкасской команды будет клуб Диошдьер из Венгрии, который занимает третье место турнирной таблицы чемпионата Венгрии.

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Товарищеский матч команды Романа Григорчука намечен на среду, 22 января. Стартовый свисток раздастся в 17:00 по киевскому времени.

Ранее сообщалось, что Роман Григорчук определился с полным календарем контрольных матчей ЛНЗ на сборах.