ЛНЗ – Диошдьер. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 22 января в 17:00 видеотрансляцию товарищеского матча в Испании
Черкасский ЛНЗ проведет первый контрольный матч на учебно-тренировочных сборах в Испании, который станет дебютным для Романа Григорчука во главе «фиолетовых».
Соперником черкасской команды будет клуб Диошдьер из Венгрии, который занимает третье место турнирной таблицы чемпионата Венгрии.
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Товарищеский матч команды Романа Григорчука намечен на среду, 22 января. Стартовый свисток раздастся в 17:00 по киевскому времени.
Ранее сообщалось, что Роман Григорчук определился с полным календарем контрольных матчей ЛНЗ на сборах.
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