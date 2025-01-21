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Украина. Премьер лига
21 января 2025, 12:12 | Обновлено 21 января 2025, 12:23
246
0

ОФИЦИАЛЬНО. Григорчук определился. Известно, с кем ЛНЗ сыграет на сборах

«Фиолетовые» проведут шесть контрольных матчей

21 января 2025, 12:12 | Обновлено 21 января 2025, 12:23
246
0
ОФИЦИАЛЬНО. Григорчук определился. Известно, с кем ЛНЗ сыграет на сборах
ФК ЛНЗ

Пресс-служба черкасского ЛНЗ опубликовала график контрольных матчей на учебно-тренировочных сборах в Испании. Всего «фиолетовые» проведут 6 товарищеских матчей.

  • 22.01 ДВТК (Венгрия) 16:00 (S) / 17:00 (K)
  • 25.01 Пардубице (Чехия) 15:00(S)/16:00(K)
  • 2.02 Ванкувер Вайткепс (Канада) 16:00(S)/17:00(K)
  • 7.02 Ольборг (Дания) 11:00 (S) / 12:00 (K)
  • 8.02 Одд (Норвегия) 16:00(S)/17:00(K)
  • 13.02 Торпедо Кутаиси (Грузия) 16:00(K) / 17:00(К)

Ранее сообщалось, что стал известен тренерский штаб Романа Григорчука в ЛНЗ.

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ЛНЗ Черкассы учебно-тренировочные сборы ДВТК Ванкувер Уайткэпс Ольборг Одд Торпедо Кутаиси Роман Григорчук
Олег Вахоцкий Источник: ФК ЛНЗ
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