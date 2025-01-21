Украина. Премьер лига21 января 2025, 12:12 | Обновлено 21 января 2025, 12:23
246
0
ОФИЦИАЛЬНО. Григорчук определился. Известно, с кем ЛНЗ сыграет на сборах
«Фиолетовые» проведут шесть контрольных матчей
21 января 2025, 12:12 | Обновлено 21 января 2025, 12:23
246
0
Пресс-служба черкасского ЛНЗ опубликовала график контрольных матчей на учебно-тренировочных сборах в Испании. Всего «фиолетовые» проведут 6 товарищеских матчей.
- 22.01 ДВТК (Венгрия) 16:00 (S) / 17:00 (K)
- 25.01 Пардубице (Чехия) 15:00(S)/16:00(K)
- 2.02 Ванкувер Вайткепс (Канада) 16:00(S)/17:00(K)
- 7.02 Ольборг (Дания) 11:00 (S) / 12:00 (K)
- 8.02 Одд (Норвегия) 16:00(S)/17:00(K)
- 13.02 Торпедо Кутаиси (Грузия) 16:00(K) / 17:00(К)
Ранее сообщалось, что стал известен тренерский штаб Романа Григорчука в ЛНЗ.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Теннис | 20 января 2025, 13:52 2
Гаэль не сумел доиграть поединок против Бена Шелтона, Янник Синнер прошел Хольгера Руне
Бокс | 21 января 2025, 09:15 1
Британец видит очевидную победу украинца
Футбол | 21.01.2025, 11:24
Футбол | 21.01.2025, 11:06
Футбол | 20.01.2025, 12:34
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
20.01.2025, 00:07 15
20.01.2025, 07:48 8
Футбол
20.01.2025, 08:24 6
20.01.2025, 19:21 1
20.01.2025, 03:51 1
21.01.2025, 06:59 68
Футбол