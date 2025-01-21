ОФИЦИАЛЬНО. Григорчук определился. Известно, с кем ЛНЗ сыграет на сборах

Пресс-служба черкасского ЛНЗ опубликовала график контрольных матчей на учебно-тренировочных сборах в Испании. Всего «фиолетовые» проведут 6 товарищеских матчей.

22.01 ДВТК (Венгрия) 16:00 (S) / 17:00 (K)

25.01 Пардубице (Чехия) 15:00(S)/16:00(K)

2.02 Ванкувер Вайткепс (Канада) 16:00(S)/17:00(K)

7.02 Ольборг (Дания) 11:00 (S) / 12:00 (K)

8.02 Одд (Норвегия) 16:00(S)/17:00(K)

13.02 Торпедо Кутаиси (Грузия) 16:00(K) / 17:00(К)

Ранее сообщалось, что стал известен тренерский штаб Романа Григорчука в ЛНЗ.