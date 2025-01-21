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Украина. Премьер лига
21 января 2025, 09:19 | Обновлено 21 января 2025, 09:37
659
0

Источник: ЛНЗ подпишет ключевого игрока Кривбасса, заплатив солидные деньги

Александр Драмбаев сменит клубную прописку

21 января 2025, 09:19 | Обновлено 21 января 2025, 09:37
659
0
Источник: ЛНЗ подпишет ключевого игрока Кривбасса, заплатив солидные деньги
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Драмбаев

Защитник криворожского «Кривбасса» Александр Драмбаев уже в ближайшее время сменит клуб в Украинской Премьер-лиге. Об этом пишет ТаТоТаке.

По информации источника, защитник, имеющий опыт выступлений в Европе, уже в ближайшее время присоединится к черкасскому ЛНЗ.

Сообщается, что «фиолетовые» заплатят за трансфер Драмбаева около 500 тысяч евро. Контракт футболиста с ЛНЗ будет рассчитан на 3,5 года.

Ожидается, что уже во вторник, 21 января, Драмбаев прибудет в расположение ЛНЗ в Испании, где команда проходит учебно-тренировочные сборы, для прохождения медосмотра.

Драмбаев перешел в Кривбасс летом 2024 года из Шахтера за 180 тысяч евро. Александр также известен выступлениями за бельгийский Зюльте-Варегем, ФК Мариуполь и хорватский Осиек.

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Александр Драмбаев ЛНЗ Черкассы трансферы трансферы УПЛ Кривбасс Кривой Рог ТаТоТаке
Олег Вахоцкий Источник: ТаТоТаке
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