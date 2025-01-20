Украина. Премьер лига20 января 2025, 22:25 |
1757
1
Батагов подтвердил трансфер футболиста сборной Украины из Шахтера
Даниил Сикан вскоре станет игроком «Трабзонспора»
20 января 2025, 22:25 |
1757
1
Турецкий клуб «Трабзпонспор» вскоре подпишет 23-летнего нападающего донецкого «Шахтера» и сборной Украины Даниила Сикана.
Эту информацию подтвердил украинский защитник турецкого клуба Арсений Батагов, который сегодня сумел отличиться первым забитым голом за турецкий клуб.
– Сикан скоро перейдет?
– Да
В сезоне 2024/25 Даниил Сикан провел 18 матчей на клубном уровне, отметившись 4 забитыми мячами и 1 голевой передачей. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость как раз в 6 миллионов евро.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Война | 20 января 2025, 20:07 7
Вице-президентом будет работать Джей Ди Вэнс
Футбол | 20 января 2025, 22:31 0
На 26-й минуте хозяева поля вышли вперед в матче АПЛ
Хоккей | 20.01.2025, 00:07
Хоккей | 20.01.2025, 00:10
Теннис | 20.01.2025, 04:10
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
наломал Палкин дурачков
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
18.01.2025, 20:32
18.01.2025, 21:55 3
Футбол
20.01.2025, 15:29
18.01.2025, 20:08 10
20.01.2025, 07:48 7
20.01.2025, 08:03 2
19.01.2025, 07:00 35