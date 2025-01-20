Батагов подтвердил трансфер футболиста сборной Украины из Шахтера

Турецкий клуб «Трабзпонспор» вскоре подпишет 23-летнего нападающего донецкого «Шахтера» и сборной Украины Даниила Сикана.

Эту информацию подтвердил украинский защитник турецкого клуба Арсений Батагов, который сегодня сумел отличиться первым забитым голом за турецкий клуб.

– Сикан скоро перейдет?

– Да

В сезоне 2024/25 Даниил Сикан провел 18 матчей на клубном уровне, отметившись 4 забитыми мячами и 1 голевой передачей. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость как раз в 6 миллионов евро.