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  4. Батагов подтвердил трансфер футболиста сборной Украины из Шахтера
Украина. Премьер лига
20 января 2025, 22:25 |
1757
1

Батагов подтвердил трансфер футболиста сборной Украины из Шахтера

Даниил Сикан вскоре станет игроком «Трабзонспора»

20 января 2025, 22:25 |
1757
1
Батагов подтвердил трансфер футболиста сборной Украины из Шахтера
ФК Шахтер. Даниил Сикан

Турецкий клуб «Трабзпонспор» вскоре подпишет 23-летнего нападающего донецкого «Шахтера» и сборной Украины Даниила Сикана.

Эту информацию подтвердил украинский защитник турецкого клуба Арсений Батагов, который сегодня сумел отличиться первым забитым голом за турецкий клуб.

– Сикан скоро перейдет?

– Да

В сезоне 2024/25 Даниил Сикан провел 18 матчей на клубном уровне, отметившись 4 забитыми мячами и 1 голевой передачей. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость как раз в 6 миллионов евро.

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Трабзонспор Арсений Батагов трансферы Шахтер Донецк чемпионат Турции по футболу Даниил Сикан трансферы УПЛ
Дмитро Олійник Источник: Telegram
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Gargantua81
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