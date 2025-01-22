Не порадовали тренера. ЛНЗ проиграл в первом матче с Григорчуком

ЛНЗ местом для подготовки ко второй части сезона выбрал Испанию. В среду, 22 января, команда Романа Григорчука провела первый спарринг. Соперником стал клуб «Диошдьер» из Венгрии, который занимает третье место турнирной таблицы своего чемпионата. Игра закончилась поражением украинского клуба со счетом 0:1.

Следующую товарищескую игру ЛНЗ сыграет 25 января против клуба «Пардубице» (Чехия). Начало встречи в 16:00 по Киеву.

Товарищеский матч. 22 января. Испания.

ЛНЗ – Диошдьер 0:1

ЛНЗ: Кучеренко (Пеньков, 46) – Путря (Муравский, 46), Салиху, Дайко, ИНП (игрок на просмотре) (Норенков, 46, Нивинский, 52) – Кушниренко (Танковский, 46), Ноникашвили (Бойко, 46), Тилль (Аваги ), Эйнел (Наумец, 46), Топалов (Пасич, 46) – Молло (Халайла, 46).