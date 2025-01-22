Полузащитник Кривбаса: «Люблю футбол за эмоции, а раздражает – судейство»

Полузащитник криворожского «Кривбасса» Тимур Кораблин ответил на блиц-опрос клубной пресс-службы, где рассказал много интересного.

– Как называют в команде?

– Караба.

- Кто ваш самый принципиальный соперник?

– «Кривбасс». Матчи «Зари» с «Кривбассом» всегда напряжены и боевые.

- Какой чемпионат считаете самым сильным в мире?

– Испанская Ла Лига. Там играли и играют многие звезды мирового уровня. Месси, Роналду, Неймар...

– Игрок или тренер, с которым хотелось бы поужинать после тяжелой игры?

– Желько Любенович. Спросил бы, как у него дела и поговорили о футболе.

– Любимый спортивный бренд?

– Найк.

– Любимая запретная еда?

- Биг Тейтси или Дабл Чизбургер в Макдональдсе.

– На что потратили первые деньги, которые удалось заработать по футболу?

– На автомобиль. Я купил машину и потихоньку ее выплачивал.

– Слово, которое вы чаще всего используете на поле?

- Бл***.

- Форма какого клуба была у вас первой в жизни?

– Сборной Украины, а на спине – Андрея Шевченко.

– За что любишь футбол, а что раздражает?

– Люблю за эмоции, а раздражает – несправедливое судейство.