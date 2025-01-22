Полузащитник Кривбаса: «Люблю футбол за эмоции, а раздражает – судейство»
Тимур Кораблин ответил на вопросы пресс-службы
Полузащитник криворожского «Кривбасса» Тимур Кораблин ответил на блиц-опрос клубной пресс-службы, где рассказал много интересного.
– Как называют в команде?
– Караба.
- Кто ваш самый принципиальный соперник?
– «Кривбасс». Матчи «Зари» с «Кривбассом» всегда напряжены и боевые.
- Какой чемпионат считаете самым сильным в мире?
– Испанская Ла Лига. Там играли и играют многие звезды мирового уровня. Месси, Роналду, Неймар...
– Игрок или тренер, с которым хотелось бы поужинать после тяжелой игры?
– Желько Любенович. Спросил бы, как у него дела и поговорили о футболе.
– Любимый спортивный бренд?
– Найк.
– Любимая запретная еда?
- Биг Тейтси или Дабл Чизбургер в Макдональдсе.
– На что потратили первые деньги, которые удалось заработать по футболу?
– На автомобиль. Я купил машину и потихоньку ее выплачивал.
– Слово, которое вы чаще всего используете на поле?
- Бл***.
- Форма какого клуба была у вас первой в жизни?
– Сборной Украины, а на спине – Андрея Шевченко.
– За что любишь футбол, а что раздражает?
– Люблю за эмоции, а раздражает – несправедливое судейство.
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