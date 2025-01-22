Лига чемпионов22 января 2025, 02:13 | Обновлено 22 января 2025, 02:14
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Фейеноорд – Бавария. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Матч состоится 22 января в 22:00 по Киеву
22 января 2025, 02:13 | Обновлено 22 января 2025, 02:14
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В среду, 22 января, состоится матч 7-го раунда основного этапа Лиги чемпионов 2024/25 между «Фейеноордом» и «Баварией».
Матч пройдет на стадионе «Де Кейп», который находится в Роттердаме.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua
Начало поединка запланировано в 22:00 по киевскому времени.
Прямую трансляцию поединка можно посмотреть онлайн на платформе MEGOGO.
Фейеноорд – Бавария. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Фейеноорд – БаварияСмотреть трансляцию
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