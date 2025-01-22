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Фейеноорд
22.01.2025 22:00 - : -
Бавария
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Лига чемпионов
22 января 2025, 02:13 | Обновлено 22 января 2025, 02:14
6
0

Фейеноорд – Бавария. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Матч состоится 22 января в 22:00 по Киеву

22 января 2025, 02:13 | Обновлено 22 января 2025, 02:14
6
0
Фейеноорд – Бавария. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine

В среду, 22 января, состоится матч 7-го раунда основного этапа Лиги чемпионов 2024/25 между «Фейеноордом» и «Баварией».

Матч пройдет на стадионе «Де Кейп», который находится в Роттердаме.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua

Начало поединка запланировано в 22:00 по киевскому времени.

Прямую трансляцию поединка можно посмотреть онлайн на платформе MEGOGO.

Фейеноорд – Бавария. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Фейеноорд – Бавария
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Дмитро Вус
Дмитро Вус Sport.ua
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