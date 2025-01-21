На Australian Open 2025 определена первая полуфинальная пара у женщин
Паула Бадоса сыграет против Арины Соболенко в поединке за выход в решающий матч
21 января на Открытом чемпионате Австралии 2025 состоялись четвертьфинальные матчи в верхней части турнирной сетки у женщин.
Испанская теннисистка Паула Бадоса (WTA 12) сотворила сенсацию, обыграв третью ракетку мира Коко Гауфф (США) в двух сетах. Бадоса впервые в карьере вышла в полуфинал на турнире Grand Slam и добыла седьмую победу над представительницей топ-5 рейтинга WTA.
В еще одном четвертьфинальном противостоянии Арина Соболенко прошла Анастасию Павлюченкову в трех партиях. Винстрик Арины на кортах Мельбурна составляет 19 поединков, она выигрывала трофей Aus Open в 2023 и 2024 годах.
22 января на австралийском мейджоре состоятся встречи 1/4 финала в нижней части женской сетки. Свой поединок против Мэдисон Киз проведет и украинка и Элина Свитолина.
Australian Open 2025. 1/4 финала
Верхняя часть сетки
Арина Соболенко [1] – Анастасия Павлюченкова [27] – 6:2, 2:6, 6:3
Коко Гауфф [3] – Паула Бадоса [11] – 5:7, 4:6
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