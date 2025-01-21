Бадоса обыграла Гофф в четвертьфинале Australian Open
Довольно сенсационный результат
21 января третья ракетка мира Коко Гофф (США) встречалась с испанкой Паулой Бадосой (Испания, WTA 12) в четвертьфинале Australian Open.
Первый сет начался с выигранной подачи Хофф, после чего Бадоса выиграла свою подачу. Так продолжалось на протяжении следующих 10 геймов. При счете 5:5 Коко проиграла свою подачу, а Бадоса взяла свою, что позволило ей выиграть сет 5:7.
Второй сет начался с проигранной подачи Гофф. Лишь в четвертом гейме американка отыграла подачу соперницы, но в следующем снова отдала свою. В итоге Паула Бадоса сумела контролировать игру, заставляя Коко часто ошибаться. Итоговый счёт второго сета - 4:6 в пользу Бадосы, которая вышла в полуфинал.
Игра длилась час и 44 минуты (51 минуту 1 сет и 53 минуты 2 сет).
Бадоса в полуфинале встретится с победительницей матча между Ариной Соболенко и Анастасией Павлюченковой.
Australian Open 2025. 1/4 фінала
Коко Гофф (США, WTA 3) – Паула Бадоса (ИспанИя, WTA 12) – 5:7, 4:6
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